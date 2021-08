Rándall Brenes: 'El gol que me falta es el de la final, pero que dé un título'

Rándall Brenes se inmortalizó con la camiseta de Cartaginés al llegar al gol 100 con la camiseta de los brumosos y convertirse en el segundo futbolista del club en llegar a esta cifra de anotaciones, en la que también figura Leonel Hernández (164 dianas).

El Chiqui conversó con La Nación, tras el doblete contra Liberia y dejó muy en claro que se siente feliz por el logro personal, aunque cambiaría todo por volver a marcar en una final, tal y como lo hizo en el 2013 ante Herediano, pero que esta vez lograra levantar el cetro y así provocar la locura en la provincia de Cartago.

El capitán brumoso tampoco escondió que le hubiese gustado llegar al 100 en otras circunstancias, con el club como protagonista y peleando por clasificar.

¿Qué significa para usted llegar a 100 goles con Cartaginés?

Es un gran orgullo y me siento muy halagado de pertenecer a un club como Cartaginés, en el que he hecho toda mi carrera. Poder marcar todos mis goles en el país con este equipo me llena de satisfacción.

¿Qué se le vino a la mente al anotar el gol 100?

Comparo el fútbol con la vida, en la que hay momentos muy buenos y otros no tan buenos. Ahora hay un sabor agridulce, porque lo primordial era que el equipo clasificara, esa era la primera meta y no se dio. Me hubiese encantado llegar a esta cifra de goles en otras circunstancias, pero no soy de cuestionar, Dios sabrá por qué pasó así, de igual forma es una bendición y así la recibo.

Cartago vs Alajuela-Pacheco 17/09/2017 Estadio Nacional. El Club Sport Cartaginés rcibió a la Liga Deportiva Alajuelense, en partido de la Jornada 9 del Torneo de Apertura 2017. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

No lo celebró efusivamente el gol 100 en Liberia, ¿a qué se debió?

No se puede ocultar que las condiciones en las que se dio el gol no son las que uno desearía.

Ya marcó un gol en una final y le convirtió a todos los equipos, ¿cuál gol le falta?

El gol que me falta es el de la final, pero que dé un título.

¿Cambiaría los 100 goles por un campeonato con Cartaginés?

Claro que sí, porque no estaríamos hablando de la alegría de un jugador, sino de toda una provincia. Me considero parte de esta provincia y de esta institución, así que obviamente sería lo primordial y no lo pensaría. Sería llenar felicidad a una cantidad muy grande de personas.

¿Qué valoración hace de su carrera desde aquel primer gol en 2004 hasta el 100 en 2017?

Se me vienen a la mente muchas cosas. Prácticamente que recuerdo todos los goles y más o menos tengo un registro de a quién le anoté, cuándo fue y los resultados. Reitero, el fútbol es como la vida, hay buenos y malos momentos y pienso en todo esto.

06/12/2015/Cartago/Estadio Fello Meza partido entre Cartago vs Uruguay de Coronado/en la foto anotación y celebración de Randall Brenes para darle el triunfo a Cartago en el ultimo minuto del partido/Fotografia: JOHN DURAN (John Duran)

Pese a la crisis que vive al equipo, la afición lo sigue viendo como el ídolo y el salvador, ¿qué siente de esto?

Para mí es una gran responsabilidad que tengo con la afición y con el club. Trato de dar lo mejor de mí, con honestidad y trabajo. El cariño y todo lo que me expresan los seguidores hacen que me comprometa más y tenga una responsabilidad extra por todo el apoyo que me han dado.

La mayoría de goles los consiguió ante porteros de renombre, ¿le da más valor a su cifra?

Son porteros muy calificados, realmente hay que hacerlo muy bien para anotarles. Es un privilegio haber jugado contra ellos y aún más marcarles. El significado es que son jugadores muy profesionales y de muchas condiciones, así que haberles anotado es muy significativo.

03/10/2010.HORA:3:08 p.m. Encuentro de futbol de primera division entre Saprissa y Cartago en el estadio Ricardo Saprissa en Tibas. Partido ganado por Cartago 2-1. En la foto Randall Brenes (Saprissa) y (Cartago) CARLOS GONZALEZ/GRUPO NACION. (CARLOS GONZALEZ CARBALLO.)

Tiene dos hijos que ya entienden bien todo lo que ocurre, ¿cómo viven esto?

Ahora tengo a más gente involucrada. Mis hijos ya entienden mucho y viven el fútbol. Tengo uno que es más apasionado que el otro, pero de igual forma lo celebran y cuando las cosas no salen bien preguntan el por qué de las cosas, y hay que explicarles cómo es esta profesión. Es parte de la vida, las alegrías las celebran bastante bien y tratamos de que logren manejar lo que no es tan positivo.

En Cartaginés solo usted y Leonel Hernández superaron los 100 goles, ¿cómo se considera para la afición?

Tenemos un cariño mutuo. Yo, tengo un gran cariño hacia a la institución y los aficionados. En la mayoría de las veces he tenido el privilegio de ser reconocido por los seguidores en momentos cruciales del equipo. No me considero un ídolo, pero sé que hay un cariño mutuo muy grande.

¿Se fija un número de goles al que quiere llegar en su carrera?

No. Nunca me pongo una meta así. Siempre me visualizo anotando la mayor cantidad de goles posibles, pero no soy de planear o pensar en esto. De hecho, en algún momento dije que si no lograba llegar a los 100 en este torneo no había problema, porque sabía que si era para mí iba a llegar.

06/12/2015/Cartago/Estadio Fello Meza partido entre Cartago vs Uruguay de Coronado/en la foto anotación y celebración de Randall Brenes para darle el triunfo a Cartago en el ultimo minuto del partido/Fotografia: JOHN DURAN (John Duran)

¿Cuál es el compañero de ataque que más lo marcó?

Sería injusto decir uno, porque con todos he aprendido muchísimo y todos los compañeros que he tenido me han ayudado de muchas formas. Ellos se sienten y yo los hago parte de este pequeño objetivo que logré alcanzar.

28 de sus 100 goles se los marcó a Saprissa, Alajuelense y Herediano, ¿qué le dice esto?

Son partidos muy abiertos, en los que los dos equipos llegamos a jugar y hay emociones en ambos marcos, por esto se dan los resultados y por lo mismo he anotado bastantes goles a estos equipos.

Saprissa fue el que más sufrió con sus anotaciones, con 11 en total, ¿tiene un significado especial ser protagonista en partidos clave?

Siempre es bonito anotar y todos los goles son importantes, independientemente del resultado. No cambia porque juegue contra uno u otro equipo. Han sido circunstancias y se han dado las cosas para que sea este al equipo que más le anoté.