Rándall Azofeifa recalca que está más vigente que nunca y saca al Sporting de su gran bache

Quienes pensaban que a los 36 años Rándall Azofeifa no tenía nada más que dar y que tras salir de Herediano su carrera iría en declive, estaban muy equivocados. El volante muestra un nivel igual o superior al que tuvo con los florenses y en la fecha 15 del Apertura 2021 sacó al Sporting FC del gran bache en el que estaba: con asistencia y gol fue protagonista del gane 2 a 1 sobre Jicaral.

Sporting FC - Jicaral Rándall Azofeifa fue la figura en el triunfo del Sporting FC ante Jicaral. El volante dio asistencia y marcó de penal en la fecha 15 del Torneo de Apertura 2021. (Sporting FC)

Los josefinos venían de una racha muy adversa y habían perdido su lugar entre los mejores del certamen, tras cinco partidos sin conocer la victoria (un empate y cuatro derrotas al hilo). Es más, en esta mala racha recibieron 12 goles y apenas consiguieron dos a favor.

Sin embargo, Azofeifa está acostumbrado a levantar la mano en momentos críticos y cuando su equipo más necesitaba de él, respondió. Apenas en el minuto 7 cobró un tiro de esquina de manera precisa a la cabeza de Dennis Castillo, quien apenas conectó la pelota para el primer tanto.

Así mismo, el experimentado mediocampista se encargó de abombar las redes en el 15′ desde el punto de penal. El capitán del Sporting es infalible en los cobros de pena máxima y ya suma 11 convertidos de forma consecutiva.

Si hay alguien que aún duda de Rándall, solo hay que ver sus números en el Apertura: 11 pases de anotación y tres tantos. Por esto el técnico José Giacone lo considera inamovible.

En lo que respecta a los jicaraleños, pagaron caro regalar el primer tiempo. A los de la península se les olvidó que están en la parte baja de la tabla y no pueden darse el lujo de relajarse.

Si bien, reaccionaron, dominaron todo el complemento y mostraron la cara en ofensiva que tanto necesitaban, no les alcanzó para remontar y llevarse algo en su visita.

Jairo Arrieta descontó en el 79 y de no ser por las buenas tapadas del arquero Alexandre Lezcano, al menos hubieran igualado. No obstante, esto no pasó y ahora no les queda más que replantear para no culminar en el fondo de la tabla.

Ficha del juego:

Sporting FC: 2

Titulares: Alexandre Lezcano, Jaikel Medina. Joaquín Aguirre, Josué Rodríguez, José Quirós, Rándall Azofeifa, Dennis Castillo, Álvaro Sánchez, Luis Flores, Bryan Vega y Reibi Smith. DT: José Giacone.

Cambios: Esteban Ramírez (Sánchez, al 67′), Josué Martínez (Vega, al 81′) y Randy Chirino (Smith, al 81′).

Jicaral: 1

Titulares: Miguel Ajú, Kevin Fajardo, Esteban Cano, Jason Prendas, Kendall Gallardo, William Fernández, Leonel Peralta, Wálter Chévez, Marvin Esquivel, Kenny Cunningham y Jedwin Lester. DT: César Eduardo Méndez.

Cambios: Jairo Arrieta (Gallardo, al 46′), Miguel Velázquez (Chévez, al 65′), Chevone Marsh (Lester, al 65′) y Jorge Alejandro Castro (Cano, al 76′).

Goles: 1-0 (7′): Castillo (Azofeifa). 2-0 (15′): Azofeifa (penal). 2-1 (79′): Arrieta (Castro). Árbitros: Josué Ugalde con William Chow y Jeriel Valverde. Estadio: Ernesto Rohrmoser, 3 p. m.