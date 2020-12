“Cuando me sucedió en el pasado, y esta vez no fue la excepción, no pregunto por qué no juego, sino qué tengo que hacer para estar disponible y hacer méritos para tener más chance. Esa es mi pregunta. Igual como dije antes, es difícil de explicar lo que uno vive diariamente. Yo mantengo mis lineamientos en los entrenamientos y me preparo de la misma manera que hace un año, pero si juego o no es decisión técnica”, afirmó Azofeifa.