“Lo que para algunos está bien, como es estar en una zona de confort, no va conmigo y no me gusta estar en ella. En los últimos dos torneos no me he perdido un solo entrenamiento, estuve disponible en todo momento y tampoco he salido de las prácticas. Tampoco me he enfermado o he tenido alguna otra situación. Da algo de impotencia el no jugar, pero uno entiende que no es cuestión de un solo jugador, por lo que hay que tener calma y eso lo aplico para mí y el equipo”, admitió Azofeifa.