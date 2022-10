Rándall Azofeifa enfrenta una difícil pregunta: ¿retirarse con la camiseta de Saprissa o la de Herediano?

Rándall Azofeifa es uno de los líderes del Sporting, escuadra que en este certamen peleó por clasificar pero no pudo seguir el ritmo de Herediano y Alajuelense. (MAYELA LOPEZ)

Rándall Azofeifa está a las puertas de los 38 años, pero sigue demostrando su valía en el terreno de juego con goles extraordinarios como el que marcó el jueves ante San Carlos, cuando en un tiro libre ‘cuchareó’ la pelota y la puso en el ángulo izquierdo del marco sancarleño.

El jugador todavía no sabe cuándo colgará los tacos, sobre todo porque sigue sintiéndose bien en el campo, pero además entre broma y broma sus hijos le han anunciado hasta qué edad quieren verlo en el campo.

‘Azo’, como le dicen el campo de juego, habló con La Nación sobre su actualidad y reflexionó lo que el fútbol le ha dado y cómo ha jugado por dos décadas de forma continua.

-Hoy vuelve a ver para atrás y qué piensa...

Ya tengo 21 años de carrera. Uno en el fútbol si bien es cierto va con el día a día, yo siempre he dicho que en estos momentos es cuando uno valora haberse cuidado en todos los sentidos desde un inicio, porque eso es lo que ha permitido que pueda seguir compitiendo, jugando y estando en una cancha.

-¿Hasta cuándo Rándall Azofeifa?

Hasta que Dios quiera... Es que vamos al tema de ir día a día. Yo sigo disfrutando mucho y estoy en la cancha, no sé si algo se pueda comparar a la felicidad que da estar en la cancha. Yo tengo contrato hasta julio del 2023; en ese momento veremos y haremos evaluaciones.

-¿Cómo toma la discusión que se hace alrededor de jugadores como usted, Christian Bolaños o Michael Barrantes sobre el momento en el que deben dejar de jugar?

Siempre y cuando uno demuestre condiciones, más que preguntarse o ocuparse es disfrutarlos. A mí me gusta mucho ver a Michael Barrantes jugando, el mismo Bolaños, lo que hay que decir es: ‘Vamos a aprovecharlos y disfrutarlos’. También no hay que dejar de lado el tema de ir traspasando ese conocimiento y esa experiencia con los jóvenes.

¿Tiene Rándall Azofeifa para jugar hasta los 40 años?

No sé, eso me dicen mis hijos que juegue hasta los 45. Vea Zlatan sigue jugando. Obviamente siempre en estos casos hay que ver, también depende mucho de lo que quiera el cuerpo técnico y la institución, siempre tengo que ir de la mano con lo que se pueda hacer en cancha... Hay que ser consciente de que esto no es para siempre. He tenido cuidados y tengo gente que me ha ayudado a alargar la carrera, eso lo agradezco.

-¿Todavía guarda la idea de jugar con Saprissa?

Vieras que a veces se toman fotos conmigo los chiquitos en el Saprissa y yo le digo a los papás: ‘Ellos no me vieron jugar en Saprissa’, entonces creo que es más una foto que piden los papás. Respecto a la pregunta, no sé, no sé qué decir. Yo le tengo mucho respeto y cariño a Saprissa porque estuve mucho tiempo ahí, pero no, ya lo que uno puede decir es que mi realidad es Sporting, defiendo los colores de Sporting y hasta que no se acabe el vínculo será así. Yo estoy comprometido con los objetivos.

-¿Vestir de morado en su despedida o con la camisa de Herediano?

No sé qué decir, porque obviamente a los tres equipos (Herediano, Saprissa y Sporting) les tengo mucho cariño; inclusive a Uruguay. Mi última etapa en Heredia marcó mucho, sería mezquino o egoísta elegir un color. A mí me gustaría jugar con los cuatro equipos. Lo bonito es que la gente se identifica con uno pese a las rivalidades y eso habla de que se hizo buen trabajo.

-De tiro libre ha hecho gol de todas las formas. ¿Le falta alguna? De hecho acaba de anotar un tiro libre ‘cuchareado’.

Con la izquierda (jaja), en algún momento los practiqué. En el fútbol siempre hay algo que aprender, mejorar, dadas las circunstancias de todos los equipos y hay que estar actualizando y mejorando cosas. El gol a San Carlos fue un consejo expresamente de Diego Giacone; él me llamó a hacerlo de esa forma.

-¿Hay alguno que sueñe y que no haya hecho?

Lo que quiero hacer es que me den un pase de media altura, que no caiga la pelota y agarrarla de seguido. Tengo que darle mérito a mi papá que desde pequeño me estimuló a pegarle bien al balón, él tenía el don de pegarle bien y me lo enseñó a mí.

-¿Qué le diría usted a su versión de 17 años que debutó en Primera División?

Yo firmé contrato profesional en octubre del 2001 con Saprissa, con 16 años, pero debuté con 17. Me faltaba un rato para tener licencia y ya tenía contrato profesional. A aquel Azofeifa le diría que tuviera más paciencia porque hay etapas que uno sabe que tiene que pasar pero hasta que no las pasa no se da cuenta de todo lo que debe aprender y lo que uno tiene que sobrellevar. El choque mío al inicio fue brusco porque yo con 16 años salté las etapas U-17, U-18, U-20 y creí que las cosas en cuanto a los minutos de juego serían buenas. Sí viví alguna frustración porque a los 17 años no jugaba.