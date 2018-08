Quisiera saber, entender, que alguien se digne explicarle por qué lo tratan como si no existiera, como si no fuera un ser humano, como si no hubiera nacido, como si fuera tan solo un niño pintado en un mural, como si fuera producto de la imaginación o una broma de mal gusto, como si no fuera más que el vapor que sale de un charco o el humo que exhalan las muflas, como un leproso en los tiempos bíblicos. ¿Será porque viste ropas rotas y mugrosas?