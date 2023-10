¿Quién es mejor Mariano Torres o Elías Aguilar?

El presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, abrió un debate sobre quién es mejor entre Mariano Torres y Elías Aguilar. En conversación con Radio Columbia, Rojas declaró que Torres estaba muy lejos de Aguilar y aquello atizó el criterio de reconocidos florenses.

En Herediano defendieron a Elías. Ante esto en La Nación consultamos a entrenadores nacionales sobre la parte deportiva de la discusión. Los DT’s consultados destacaron el aporte de ambos futbolistas, pero dejaron en claro que no hay uno mejor que el otro, y que todo pasa por un tema de gustos.

Edson Soto, experto en formación de talento, señala que ambos son volantes creativos y que las funciones principales de la posición las cumplen sin mayor inconveniente. “En lo futbolístico son jugadores con características similares, los dos son 10, los dos tienen gol, son de dar mucha asistencia, son desequilibrantes, tienen cambio de ritmo para romper la línea, ellos producen goles y asistencias, en esas tareas los dos son muy buenos”, puntualizó.

Para Edson, la gran diferencia entre los dos radica en su posicionamiento en el campo y las funciones que deben seguir en esas posiciones. “Viéndolo desde afuera no sé si hay una diferencia, podría ser en la defensiva. Defensivamente yo veo poco a Herediano, no estoy tan claro como anda Elías en ese tema; en cuanto a Mariano sí le reconozco esa parte, él no es un jugador que marca con todo, pero si se entrega, es muy trabajador”, dijo.

Luis Fallas recalcó que desde su gusto si él tiene solo un cupo para uno de los dos se dejaría Torres. “Me gustan los dos por la calidad que tienen, pero me inclino más por Mariano, porque en los últimos torneos hemos visto que juega de área - área, él ataca, defiende, ha sido determinante; cuando él no está a Saprissa le cuesta demasiado”, acotó.

Fallas profundizó en que aunque se ha visto una mejoría en la faceta defensiva de Elías Aguilar, todavía Mariano lo supera en ese aspecto, por lo que Aguilar debería jugar como un ‘10′ detrás del punta. “Si comparamos a Mariano con Elías en la actualidad, me parece que obviamente Mariano ha sido más determinante que cuando Elías ha estado en el campo, me gusta más, le gana en el aspecto defensivo a Elías.

”Mariano tiene más cambio de ritmo, Elías es determinante en la zona de finalización, Mariano en la zona de inicio, el argentino tiene más recorridos, Elías es más de estar detrás del punta, sin venir tanto a la zona de inicio”.

Por último, Kenneth Barrantes, director técnico de Quepos Cambute de la Liga de Ascenso, dio su criterio recalcando que cree que ambos futbolistas aportan tanto al fútbol nacional que se formó una discusión en torno a ellos. “Yo creo que tienen un fútbol diferente. Mariano es un jugador determinante en el Saprissa, en cuanto a liderazgo y temas de cancha. En su caso, el Saprissa aprendió a depender de la creatividad, del peso y el manejo que él tiene”, agregó sobre Torres. “Herediano hace unos años tenía un juego más directo, pero ahora tiene jugadores de más pie; por eso Elías sobresale mucho. Siento que Elías no tiene tanto sacrificio defensivo como sí lo tiene Mariano. El argentino sabe dar salida desde atrás, en cambio Elías es más ‘10′, más ofensivo”.

En el presente campeonato, Mariano hasta ahora está volviendo a tener minutos porque se vio afectado por una lesión que lo sacó de todo el arranque del campeonato. Torres apenas tiene 58 minutos jugados, no obstante en ese tiempo ya consiguió una asistencia. En el caso de Elías, el florense posee 1.061 minutos, tres anotaciones y nueve asistencias.

Sin duda, la discusión que abrió el presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, y provocó reacciones fuertes en Herediano generó muchas opiniones sobre el desempeño de dos de los mejores creativos del país: Elías Aguilar y Mariano Torres.