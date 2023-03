¿Quién es el juvenil de Puntarenas que todos claman por verlo jugar?

Justin Roque confiesa que cuando su abuelita Marielos García le pregunta por qué no es convocado para jugar con en el primer equipo del Puntarenas FC, no sabe donde meterse.

Es normal ver a doña Marielos alentando al PFC desde las graderías del estadio Lito Pérez, a la espera de ver jugar a su nieto. Ella es consciente que la competencia por un puesto en el primer equipo es muy alta, pero su anhelo es verlo en el campo y que tenga continuidad. Sin embargo, por ahora no comprende la razón por la cuál Justin no tiene una oportunidad.

La misma pregunta se le hacen los seguidores al cuadro porteño, quienes le siguen la pista desde su debut en el cuadro naranja a sus 17 años en 2019, en la Liga de Ascenso, de la mano del técnico Roberto Wong, quien le dio la confianza y él respondió con goles y asistencias.

Esa interrogante es la misma que se hacen los medios de prensa porteños, que le dan cobertura al equipo en los compromisos de la Primera División, como son Puerto TV, Open Radio y Radio Bahía, entre otros, quienes en las conferencias tras los juegos lanzan la consulta al técnico de turno. “¿Por qué no juega Justin Roque? ¿Ante la falta de gol, por qué no le dan la oportunidad al goleador de alto rendimiento?”.

En el Torneo de Copa Justin Roque Rodríguez (uniforme blanco) jugó como titular ante Guadalupe FC y dio una asistencia. Fotografía: Puntarenas FC

¿Pero quién es Justin Roque Rodríguez? Es un joven de 21 años, oriundo de Fray Casino de Madrid, en Chacarita, Puntarenas. Fue el goleador del Torneo de Clausura 2022 del alto rendimiento en la Liga de Ascenso, con 24 goles, y del Apertura de la Unafut con 11. Además contabiliza 10 anotaciones con el Puntarenas FC en la segunda categoría.

El joven futbolista aseguró sentirse agradecido con el apoyo de los aficionados, la prensa y su familia, quienes son el soporte para continuar entrenando fuerte y no darse por vencido para lograr su meta de consolidarse en el primer equipo porteño.

“Uno como jugador siempre quiere mostrarse y jugar. Agradezco a las personas que me apoyan y preguntan por mí. Cuando me ha tocado ir a la gradería los aficionados me consultan por qué no juego o no tengo una oportunidad. Yo les explicó que son decisiones técnicas, que hay jugadores de más experiencia y que mi oportunidad llegará”, manifestó Roque.

El joven artillero también se ha sorprendido que en las conferencias de prensa su nombre sea mencionado, repetidamente, a pesar que no juego y eso lo llena de optimismo para continuar entrenando todos los dias.

“No puedo negar que es importante que la gente piense en uno. Pero al mismo tiempo me compromete a trabajar más duro. Es un plus para continuar dándolo todo por este club, seguir humilde y esperando el chance. Mi deseo es consolidarme, anotar muchos goles con el Puerto para buscar una opción en la Selección Nacional y por qué no, salir al exterior”, añadió Roque.

Justin Roque Rodríguez tiene cinco partidos en la máxima categoría, pero ninguno fue como titular. Fotografía: Puntarenas FC

Tratar de cumplir Copiado!

Justin recordó que en el campeonato de Primera División tiene solo tiene cinco partidos, todos ingresando de cambio y menos de 90 minutos en el campo de juego. Por ellos tiene claro que la única manera de trascender es jugando y tomando confianza.

“Don Horacio (Esquivel) me dio la oportunidad de ser titular ante San José FC, en el último partido de la primera fase del Torneo de Apertura de la Liga Ascenso (4 noviembre del 2021). Ese día anoté cuatro goles. Después jugué en la segunda fase y anotó un gol ante Santa Ana y puse un pase gol ante Barrio México en la final cuando ganamos ese torneo”, recordó Roque.

Durante la estancia del técnico Alexander Vargas en el PFC, Justin solo tuvo un juego como estelar y fue en el Torneo de Copa, ante Guadalupe, el pasado 17 de noviembre del 2022. En ese duelo dio asistencia para que Jurguens Montenegro anotara el gol de los chuchequeros, en un partido que terminó 1-1.

“No es fácil estar en la grada y no jugar, porque uno quiere ayudar al equipo. Le agradezco el apoyo de mis compañeros Daniel Quirós, Jurguens Montenegro, Asdrúbal Gibbons, Kevin Sancho, Guido Jiménez y hasta José Miguel Cubero y Mauricio Montero, quienes acaban de llegar, pero me motivan y aconsejan. Me insisten que siga trabajando, que no me desespere, que mi oportunidad llegará”, admitió Roque.

Otro de los pilares que tiene Justin es su familia. Además de sus abuelos Marielos García y José Francisco Roque, cuenta con el apoyo incondicional de sus padres, su novia María José Salas y sus amigos Jeaustin González, Errol Castillo y Otto Matarrita, quienes no dejan que se desanime o pierda el norte que se trazó desde qiue llegó al primer equipo.

“Con el profe César (Alpizar) estoy muy agradecido porque me dio la confianza ante la Liga. Me dijo que sabe de mi potencial, que tengo gol y eso me alienta. También el entrenador Geiner Segura habló con los jóvenes y nos dijo que nos iba a dar la oportunidad y que el esfuerzo no se negocia, que hay que dar el 100% en la semana. De mi parte así será, para tener esa oportunidad”, enfatizó Roque.

Aunque equipos de Primera División y Liga de Ascenso lo soliitaron a préstamo, su deseo es quedarse y demostrar que puede dar la talla y ser determinante también en la máxima categoría.

“Voy a continuar trabajando de la misma manera: con humildad, entregándolo todo y dando lo mejor de mí, como me dicen los compañeros. Es cierto que no es lo mismo jugar en alto rendimiento que en el primer equipo, pero estoy seguro que con continuidad y más minutos puedo demostrar mis condiciones y aportar mi granto de arena al PFC”, sentenció Roque.