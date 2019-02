El estilo de Wálter Centeno se conoció en Grecia. Hubo jugadores como Luis Díaz, Diego Estrada y Allan Alemán que públicamente alabaron la idea del entrenador. La estrategia de Paté se basa en ser el dueño de la pelota, no prestarla al rival, no reventar el balón, salir jugando, aplicar un fútbol de paciencia en búsqueda de espacios y, algo fundamental, ejercer una buena presión cuando no se tiene el balón para recuperarlo.