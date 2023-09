¿Qué son ‘Los lobos’ del arbitraje tico a quienes Jafet Soto cuestiona?

Jafet Soto aseguró que en el arbitraje nacional hay un grupo que se llama ‘Los lobos’. El presidente del Herediano insinuó que este grupo podría tenerla en su contra, ya que considera que los arbitrajes ante Herediano normalmente tienen demasiados errores en contra.

Según Soto, en declaraciones a Radio Columbia, ellos se identifican con un lobo en las tarjetas, entre otras señales.

Jafet fue más allá y comentó que ‘Los lobos’ son relacionados con Jeffry Solís, actual coordinador de la Comisión de Arbitraje.

“Es algo que es curioso... Es muy curioso y delicado, es delicado que haya un control, no sé si una adoración a ciertas cosas. Es muy fácil ver los nombramientos, la mayoría de los nombramientos son de ellos (Los lobos)”, manifestó.

La Nación intentó contactar directamente a Jeffry Solís para preguntarle sobre lo dicho por Soto, no obstante se envió una serie de consultas por medio del departamento de prensa de la Fedefútbol a la 1:34 p. m. de este lunes, pero al cierre de la nota no se había obtenido respuesta.

También se le llamó a su celular, pero no contestó las llamadas.

El que sí se refirió al tema fue uno de los voceros de los réferis, Pedro Navarro.

Aceptó que conoce la existencia de ‘Los lobos’, pero de una vez aclaró que es un grupo de colegas el cual se encarga de promover la sana convivencia entre sus integrantes.

“Nos causa risa como siempre nos ponen para excusarse. Cuando ganan es porque el delantero hizo bien las cosas, pero cuando pierden es por el árbitro. Yo vi las declaraciones y me causaron risa porque eso no afecta en nada. Si Jafet dice que la tienen contra él, debe demostrarlo, esto no es una cuestión de sentimientos o de que a mí me parece. ¡Ya basta con esto! La prensa también debería enfrentar esto porque no ayuda en nada al fútbol”, profundizó.

Navarro explicó que este grupo tiene una función como las asociaciones, las cuales siempre han tenido sus centros de reunión. No obstante, dijo que él desconoce quiénes lo integraban.

“Sí existe un grupo que se llama ‘Los lobos’ o ‘Los lobatos’, no sé bien. Que exista un grupo que tenga un X nombre, ¿en qué afecta? Que exista ese grupo que es de compañeros nuevos, muy nuevos y que quieren identificarse con un nombre, explíqueme en qué resta... ¿Qué implica? Entonces creo que eso es muy superficial. Se acaban las estrategias para distraer el verdadero asunto”, detalló.

Un punto que para Navarro sí es de sumo cuidado es que el presidente del Herediano se refiera así del arbitraje, cuando él forma parte del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

“Es miembro del Comité Ejecutivo y debe cuidar muy bien lo que dice y cómo lo dice, porque no se ve bien. Estamos hablando que el Comité son los jefes del arbitraje y esto que hace es una injerencia, es delicado”, finalizó.

Jafet Soto aseguró después del partido del Herediano con Liberia (2 a 2) que el árbitro Jesús Montero hizo un ‘encuentro desastroso’.

El central en su informe consignó una serie de insultos que él habría recibido de parte de Soto y Aquil Alí, los cuales posteriormente fueron desmentidos por el club por medio de un comunicado de prensa.