¿Qué se sabe de la denuncia del Santos contra Bryan Segura por supuestos insultos racistas?

El entrenador del Santos de Guápiles, Rándall Row, denunció a Bryan Segura, portero del Herediano, por ofensas racistas contra el jugador Carlos Rivera, tras el juego del domingo pasado donde los santistas derrotaron 2-1 al conjunto florense.

Pero, ¿qué ha pasado con el caso ahora que está en investigación en la Asociación de Jugadores Profesionales (Asojupro)?

Al repasar los hechos, debemos recordar que una vez que finalizó el compromiso, el técnico del conjunto caribeño fue tajante en sus declaraciones y la institución también defendió al futbolista.

“Normalmente no me gusta tocar estas cosas, pero no lo puedo dejar pasar en este momento. A Carlos Rivera lo trataron como negro hijup… y fue el portero del Herediano el que le dijo así”, comento el timonel del Santos, en conferencia de prensa, luego del juego realizado en el estadio Ebal Rodríguez.

El meta florense salió al paso de las palabras de Row, en un comunicado de prensa este lunes, en el cual negó las afirmaciones del estratega del conjunto guapileño.

“Tras las declaraciones dadas por el señor Rándall Row (entrenador del Santos de Guápiles) sobre un supuesto insulto racista de mi persona hacia el jugador Carlos Rivera, quiero aclarar que esto es rotundamente falso. No voy a dejar que se manche mi nombre ante esta declaración infundada y tendenciosa expresada por el señor Row”, indicó Segura en el comunicado.

Por su parte, Asojupro no se ha quedado de manos cruzadas y de momento recopila más indicios para aclarar la situación, máxime que el árbitro central, Ricardo Montero, en su informe señaló que amonestó a ambos jugadores por una acción antideportiva de ambas partes (Rivera y Segura) al encararse en el terreno de juego”.

En un comunicado de prensa Asojupro indicó que no solo están investigando el caso de Carlos Rivera y Bryan Segura, sino también el de Javon East contra el técnico Jeaustin Campos.

“En atención a las constantes consultas que hemos recibido sobre algunos temas y situaciones que se han presentado en el fútbol nacional, nos permitimos indicar que la Asociación está trabajando y realizando las gestiones pertinentes para aclarar lo que se ha denunciado”.

La misiva continúa: “De momento, los casos se encuentran en una etapa de investigación, por lo que no podemos referirnos a estos particulares, una vez concluidas las mismas podremos brindar la información que corresponda”.