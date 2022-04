¿Qué se hizo Elías Palma, el rudo ex defensor de Alajuelense?

Elías Palma consiguió seis campeonatos como jugador de Alajuelense. Fotografía: Archivo GN

A Elías Palma los liguistas lo identificaban como el hombre rudo de su plantel. El zaguero jugó en otros equipos como el Municipal Liberia, pero todo el que se lo topa cree que solo actuó en la Liga.

Aunque para muchos no fue el futbolista más vistoso y tampoco consiguió ser el preferido, lo cierto es que sí estuvo durante una década en la Liga y logró celebrar seis campeonatos; una estadística que más de uno del actual plantel desearía.

“Vea, fueron 10 años y seis campeonatos ganados que yo después de ver lo que ha pasado en el tiempo le doy muchísimo valor a eso que conseguí; yo estoy feliz, nada me faltó en mi carrera”, dijo.

“En estos tiempos se ha visto que no es fácil mantenerse ahí y para estar en un equipo grande no basta con ser bueno, hay que dar algo más; por eso es que vemos jugadores buenos que al año de estar en la Liga se deben ir”, agregó.

Palma ya tiene cuatro años de retirado, sin embargo en la calle todavía tiene la percepción de que juega; y aunque no lo ven con la rojinegra lo cierto es que siempre lo relacionan con el plantel erizo.

El futbolista ahora se dedica a la instalación de sobres de granito de cuarzo, un negocio familiar que tiene junto a su hermano.

“Un día yo estaba en mi trabajo y a mí me toca hacer instalaciones y cuando estaba haciendo una escuché un comentario de alguien que dijo: ‘mira a Elías Palma que tiene que venir a trabajar porque la Liga ya no le paga’... Yo ya estaba hasta retirado”, recordó el defensor.

De Palma, el recuerdo que hay es de un jugador férreo, rudo. Una fama que a él nunca le disgustó; de hecho aceptó que supo lidiar con ella al punto de que cuando jugaba se creía ese papel en el campo.

“Cada jugador tiene un rol en un equipo, yo tenía que cumplir el rol de recio, duro, fuerte y hacerme sentir, aparte de eso el sentimiento liguista, eso me daba muchas ganas, yo luchaba cada pelota como si fuera la última. Hasta el día de hoy me dicen rudo y no es algo que me moleste, yo cumplía con ese rol feliz. Algunas veces me afectó porque se dijeron cosas que no eran ciertas, pero yo jugaba con ese rol. Como un Jonathan McDonald; él siempre jugó con esa figura”, profundizó.

Una situación que marcó a Elías fue la vivida el 10 de setiembre del 2011, cuando un partido en que la Liga iba perdiendo 4 a 0 no se pudo finalizar debido a que los manudos quedaron con seis jugadores en el campo luego de expulsiones y una lesión de Palma ya en los últimos minutos.

“Es algo que me lo recuerdan, siempre que se acerca setiembre sale algo en redes sociales sobre ‘el abandono’, me dicen que sí me tiré y demás... Pero, eso no tengo problema de hablarlo: fue un momento de partido donde además yo sí estaba con una lesión. En ese momento hubo persecución hacia mí sobre si era cierto lo que viví. Me tocó una noche complicada más allá de lo deportivo porque hubo algunos periodistas que pidieron mi salida del equipo y lo dijeron tajantemente, me acribillaron feo, fueron momentos complejos porque se fue a lo personal; vi afectada a mi familia”, expresó.

Para Elías los días posteriores a ese duelo fueron difíciles y añadió que hay un detalle del que la gente no se dio cuenta y comprueba que su lesión fue real.

“Fue muy confuso, pero para el ojo del periodista y del aficionado yo me tiré y acepté que dijeran eso. Al final siento que faltó que se saliera a decir a ciencia cierta lo que pasó, pero imagínese que yo no pude viajar a Honduras para un partido de Concacaf, tuve que quedarme en el país porque estaba lesionado. No se aclaró muy bien por parte de la Liga y provocó que quedara el morbo”, pronunció.

Otro momento complejo para el exjugador fue su salida de Alajuelense.

Elías enfatiza en que nunca entendió por qué en la Junta Directiva de la Liga le mintieron.

“Dolió, porque en el momento hubo mentiras, directivos se me acercaron y me dijeron que no iban a contar conmigo, me dijeron que me iban a firmar dos años y me iban a prestar a Cartago o Guatemala y eso era mentira. Después me dicen que Hernán Torres no me quiere, pero él me dice que no me conoce y que cuenta con todos... Entonces al final a mí me sacan algunos directivos y dentro de algún consuelo para mí es queno me echa la afición”, finalizó.

El ex deportista que ahora dedica su tiempo a ir al gimnasio y no al fútbol resaltó que el momento que vive la institución de sus amores (Alajuelense), desde su punto de vista es inexplicable.

“Uno no se explica como en la Liga pasa lo que pasa con las condiciones que tiene la Liga. Yo daría todo por estar en el CAR. Puede ser que le afecte algo mental, puede ser algo de los clásicos, siento que el camerino no se ha hecho fuerte, aunque yo no lo veo mal, el equipo no está mal, la Liga tiene una gran planilla, pero la parte mental les está jugando en contra ante Saprissa, pero espero que el equipo sea campeón. Si no es campeón es otro fracaso aunque no les guste esa palabra”, finalizó.