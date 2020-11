Al consultársele si es más atractivo preparar un juego en el que es posible que el rival no llegue a encerrarse al Morera Soto, Carevic contestó: “Nosotros le damos importancia a todos los partidos, siempre nuestra seriedad como cuerpo técnico para la planificación de la semana, para planificar un partido, no importa el rival, tenemos esa seriedad para llegarle al grupo con la secuencia, a dónde queremos llevar al equipo para jugar el partido que nos toca el fin de semana y este no es la excepción”.