¿Qué pasó con José Miguel Cubero?

Algo que José Miguel Cubero tiene muy claro es que es de bien nacidos ser agradecido.

Eso es el sentimiento que Alajuelense le generó desde que llegó al club por primera vez y hasta el último partido. Aquella noche, cuando salió de cambio no había necesidad de palabras.

Tan solo había que estar ahí para percatarse de lo que sucedía. Él aplaudía dirigiéndose hacia las cuatro graderías del Morera Soto y el liguismo le respondió de la misma manera. Era una despedida.

Pero faltaba algo más. El hombre que vencía contrato con los rojinegros se sometió a una cirugía en la rodilla para prolongar su carrera deportiva. Se operó y la recuperación la ha hecho con Alajuelense.

Ya quedan pocos días para ser dado de alta. Cuando eso ocurra, se marchará al nuevo equipo. Él aún no lo menciona, por respeto y por profesionalismo.

“No es por nada, es que sigue el tema de la rehabilitación, estoy compartiendo con mis compañeros en el CAR. Se están peleando muchas cosas”, expresó José Miguel Cubero a los medios de comunicación en la presentación de la nueva camisa Adidas de la Selección Nacional.

Sin mencionar a Puntarenas FC, dijo que ya se cerró el periodo de inscripciones y que ya todo el mundo sabe que algo tuvo que haber hecho.

“Don Antonio (Solana) que ya había dicho que lamentablemente en la Liga no, por una cosa u otra, o lo que sea, pero estamos a pocas semanas creo yo”, indicó.

Salir de Alajuelense no es fácil, pero también sabe que nada es para siempre. Eso sí, quizás a futuro regrese al cuadro rojinegro.

“Es claro que las puertas de la Liga uno tiene que tenerlas ahí. Cinco años en la institución no pasan así de fácil. Tengo demasiadas cosas que agradecerles a todos, desde todas las personas, de los guardas del CAR, en el estadio y don Joseph Joseph se comportó a la altura”, relató.

Dijo que en los últimos días hubo algunos acercamientos y se conversaron algunas cosas a ver qué pasaba, qué sucedía.

“Pero sabemos que hay todo un proyecto de por medio en la Liga y uno es totalmente consciente en eso y más bien con las vueltas de la vida uno nunca sabe, entonces tengo que agradecerles a ellos”.

Explicó que había tenido una cirugía programada, muy controlada y que no era nada del otro mundo.

“Pero se hizo, se realizó para poder a corto y mediano plazo no tener problemas y extender la carrera jugando un rato más, no sé si un año, dos años, año y medio... Lo que nos tenga Dios en el camino y ahorita nada más esperar”.

De momento, él sigue rehabilitándose con la Liga y “me quedan pocas semanas por ahí”.

“Quiero mantenerme jugando un rato más. Hubo clubes inclusive de Segunda División que la verdad es que tengo que agradecerles. Hoy en día que soy el dueño del equipo de Sarchí, inclusive en otro partidos nos hubiéramos enfrentado, pero agradecerles a ellos, a las personas que han estado”.

Prefirió no mencionar los nombres de los equipos que se le acercaron, “pero estoy contento con toda esa etapa que viene, que he vivido”.

“Fueron muchos años en la institución que me abrieron las puertas y ahora especialmente quiero agradecer a don Joseph, porque él se portó a la altura. Me dijo: ‘Cubero, tenga o no tenga contrato siempre esta va a ser su casa’ y con toda una afición de por medio”.

Lo que sí mencionó es que había unos tres equipos de Primera División que se le acercaron y que tuvo que tomar la decisión antes de que se cerrara el periodo de inscripciones.

José Miguel Cubero también hace planes a futuro y quiere seguir en el fútbol, donde aprende todos los días.

“A nivel personal tratar de dejar algo más en este tiempo que me pueda quedar, el tema del club en donde se firmó, quedar campeón. Ahora tengo que enfrentarme a la Liga (ríe...). Tengo que defender lo mío y tengo grandes compañeros”.

Lo entusiasma ser el presidente de Sarchí FC y quiere ascenderlo a Primera División, en su momento, en su espacio, cuando corresponda.

“Pero desde ya estamos trabajando para eso, pensando en muchas variantes y quien quita un quite y llegar a la Federación, que en algún momento me gustaría ser parte y esto es invitar a muchos jugadores que tal vez se retiraron hace poco o están a pocos años de retirarse”.

Ahí sí habló con nombres y apellidos.

“Como Celso Borges, tanto conocimiento que tiene, tanta experiencia. Me imagino que verlo en la Federación en algún puesto sería importante y el tema de Bryan Ruiz que hasta yo se lo he dicho muchas veces”.

En su caso, Cubero inició sacando las licencias para ser entrenador, la A no la he podido obtener por el tema de tiempo.

“Ya tengo la B y ahora ser dueño de un equipo es algo que me encanta, tener un diálogo directamente, tal vez ver qué condiciones buenas se le pueden dar a los futbolistas, porque yo lo viví muchos años atrás, que en algunos momentos por equis o ye razón faltaban algunas cosas”.

Considera que se deben capacitar a los entrenadores y cree que desde la parte administrativa y gerencial puede ayudar.

“Ahora el tema de cómo se cierra con la Liga, siempre he pensado que hay momentos para eso y ahora era el momento. Lamentablemente, quería salir con un campeonato, con la afición y todo. Peleamos el tema de la Liga Concacaf y no se nos dio”.

Él en cancha se ganó al liguismo y la afición rojinegra también lo aprecia. Espera generar química a ese equipo al que irá.

“En el club que me abrió las puertas tengo que dar lo mejor y tiene una gran afición, que creo que hay que tratar de ayudar a todos los jugadores que están, jugando y si no aportando en la parte de experiencia, de liderazgo, o en lo que ellos consideren”, finalizó.