¿Qué sentirá Navarro, al advertir que, gracias a su incompetencia, un jugador violó la justicia, le tomó el pelo, se rió en su cara, y saqueó el resultado de un partido? ¿No sentirá también, alguito de bochorno? El robo se ha hecho tan rutinario en nuestro fútbol que se ha trivializado, se ha banalizado. Si yo fuera Cooper, no mostraría mi cara al público por diez años. Me sonrojaría. Me abochornaría, saber que mediante una ilegalidad, una trampa, un chanchullo, una vulgar pantomima logré robarle un partido a mi rival. Y si yo fuera Navarro buscaría asilo en la Antártida, hasta que el tiempo borre el recuerdo de mi ineptitud, de mi descriterio, de mi inoperancia.