¿Qué les pasó a las leonas? Wílmer López admite gran pecado de Alajuelense

Empezó la gran final del fútbol femenino y Alajuelense se llevó un balde de agua helada en la casa de Sporting, al perder 4 a 1 y tener ahora una cuesta muy empinada en su anhelo de revalidar la corona por quinta ocasión.

¿Qué les pasó a las leonas? Wílmer López no se anduvo con rodeos y fue muy preciso a la hora en responder una serie de consultas tras el juego en el Estadio Ernesto Rohrmoser.

- ¿Hay otro factor que determinó este resultado para Alajuelense y cómo hacerles ver que tienen que ir por una remontada?

- El primer tiempo fue muy parejo, inclusive, si nos ponemos a ver, tal vez nosotras tuvimos más opciones de gol que ellas, pero ellas tuvieron la mejor puntería, anotaron. Nosotras veníamos a buscar el partido y por eso fue que empezamos con opciones de gol.

“Tal vez, si una de esas hubiera entrada, el objetivo se habría cumplido. No se dio. Las creamos, las tuvimos, no las concretamos y por el lado contrario, ellas, con el primer remate que nos hacen, es la del gol.

“Vamos a buscar en nuestra casa cambiar completamente, imponer nuestras condiciones, buscar la amplitud de la cancha, el manejo de la pelota, el ritmo de juego, pero al frente tenemos un muy buen rival, que durante todo el campeonato, junto a nosotras y Saprissa FF, hemos sido los que hemos marcado la pauta durante todo el torneo.

“A lo que hizo Sporting hay que darle su mérito, ellas aprovecharon las opciones que tuvieron. Tal vez unos despistes que creamos y les dimos ventaja a algunas, porque hablamos claro que un fuerte de Sporting es el remate de larga distancia y vea el primer gol.

“Es de uno de los fuertes de ellas que lo hablamos, lo analizamos y teníamos claro que no podíamos darle y les dimos la ventaja, el espacio, el tiempo necesario a una jugadora de ellas. Nos saca un remate y culmina con el primer gol”.

- ¿Qué tanto tiene para replantearse y ajustar detalles?

- No hay tiempo, el tiempo que tenemos va a ser más de recuperación que de trabajo y de corrección. Es más hacerles ver a ellas las situaciones o las desventajas que dimos, con videos. Los errores que cometimos muy puntuales en los goles para no cometerlos.

“Eso no quiere decir que en el próximo partido Sporting no vaya a tener opciones de gol, siempre aparecerán opciones para ellas. Lo principal que tengo que hacerles ver y recalcar a las jugadoras mías es que vean las opciones que nosotras creamos, que tenemos y que no definimos.

“Ahí es el pecado que estamos teniendo, porque si en los primeros 15 o 20 minutos donde llegamos, creamos, tuvimos, hubiésemos anotado alguna de esas, quizás el marcador sería otro y el cierre del partido habría sido diferente.

“Pero siempre se tiene un equipo al frente que impide la buena actuación de su defensa, de su portera, la deficiencia nuestra para la definición, pero en sí son situaciones que de aquí al sábado trabajarlas va a ser muy difícil, por la situación del desgaste, del poco tiempo que hay de recuperación.

“Es igual para nosotras que para ellas. Yo creo que lo que va a pesar es la actitud y el deseo de querer sacar esta situación adelante”.

- ¿Cómo reponerse en la parte mental, en lo emocional y cuál fue su mensaje en el camerino?

- En lo mental es en lo que más hay que hacerles ver a ellas que esto se puede sacar. Si Sporting nos metió cuatro goles en 90 minutos, todavía queda la mitad del camino. ¿Por qué nosotras no podemos conseguir esos cuatro goles?

“Es difícil, va a ser duro, complicado, todo lo que encierra un partido y máxime que es el último partido del campeonato, que se está jugando el título, pero ellas lo tienen claro. Ahora lo hablamos rápido, porque no hay un ánimo y en esto hay que ser muy claros, en estos momentos no hay ánimos para llegar, hablar, decir y que usted llegue y quiera motivarlas.

“No, no, venimos saliendo de un partido que acabamos de perder y por más que usted les diga, les hable, les quiera hacer entender y hacer ver, no es el momento.

“Hay que dejarlas que se vayan a la casa, que estén tranquilas, que recuperen y en el entrenamiento del jueves en la tarde hablar con ellas tranquilamente.

“Tomarnos el tiempo necesario para que ellas sean conscientes de lo que dejamos de hacer y lo que realmente podemos hacer para tratar de lograr esta remontada, que ojalá sea una remontada histórica”.

- Se dio la Supercopa que ganó Sporting, en los partidos de la fase regular la Liga no pudo ganarle a las albinegras y en este primer partido de la final tampoco. ¿Qué ha dejado de hacer Alajuelense ante Sporting para no sacar victorias?

- Hemos dejado de anotar. En la Supercopa tuvimos opciones para ganar y hasta botamos un penal, en el primer partido en casa tuvimos opciones para anotar, para ganar, pero muchas opciones y no anotamos y tenemos al frente un equipo que no te perdona.

“Esa es la virtud que ha tenido Sporting, que a nosotras no nos ha perdonado. Cada vez que llega nos crea daño, nos crea opciones y termina anotando, así sean muchas o pocas, las concluyen y nos anotan. Nosotras por el contrario, a veces hemos creado demasiadas y no anotamos.

“Yo creo que es el pecado que estamos teniendo, que es lo que debemos mejorar, pero decirle que vamos a hacer trabajos de definición con el equipo como sale, de cansado, o hacer definición el viernes, es mentir, es engañarnos.

“Es más meterse en la parte mental, hacerlas ver y hacerlas sentir que realmente se puede sacar esto y que tenemos que tener la habilidad, la tranquilidad y la precisión en esa jugada que estamos fallando, que es la última, para así poder anotar e ir descontando esa cantidad de goles que ellas llevan de ventaja”.

- ¿Cómo podría describir las sensaciones con ese marcador adverso al ser las tetracampeonas?

- El equipo a vencer en este torneo somos nosotras. Eso lo tenemos muy claro, porque somos las campeonas, somos las tetracampeonas y toda la cuestión, entonces, el equipo a vencer es Liga Deportiva Alajuelense.

“Ahora, ningún equipo, en ninguna parte del mundo por muy buen equipo que sea, va a ganar todos los campeonatos y eso tenemos que tenerlo claro. Si no, imagínese, Brasil tendría que ser campeón toda la vida en los mundiales por los equipazos que tiene y no ha sido así.

“Tarde o temprano, va a llegar el momento en el que por muy buen equipo que tengamos, tal vez no salgamos campeonas y para eso se preparan los otros equipos, para ganarnos, en el caso ahorita de que somos las tetracampeonas.

“Sporting lo ha hecho muy bien y yo creo que aquí el mérito es de ellos, que han hecho las cosas muy bien, que han sabido minimizar los fuertes que nosotras tenemos, que ellas han sabido golpear en los momentos idóneos.

“La diferencia entre Sporting y nosotras es que ellas aprovechan muy bien las opciones que están creando y nosotras al contrario, tenemos, creamos y no aprovechamos”.