¿Qué le pasa a Marcel Hernández que hasta Paulo César Wanchope le pide más?

Marcel Hernández hizo historia al marca el gol 100 en su carrera en Costa Rica, apenas en la fecha uno del Torneo de Clausura 2023. En la jornada tres volvió a anotar y todo hacía pensar que Cartaginés disfrutaría de nuevo de algo que se le hizo costumbre: jactarse de contar con el mejor y máximo goleador del fútbol tico.

Todo estaba encausado para ver otra vez un Marcel en modo matador, luego de las lesiones que lo mortificaron en el certamen anterior. Y es que Hernández hasta se reencontró con el técnico que le abrió las puertas en el país y el que lo convenció y le enseñó a ser un “9″. Sin embargo, ya van cuatro partidos en los que el cubano se va en blanco y el propio Paulo César Wanchope recalcó que necesita más de su atacante.

¿Qué le pasa al capitán e ídolo de los blanquiazules?

Wanchope lo explicó ante la consulta directa de este medio y no será una sorpresa para el isleño leer estas líneas, porque su entrenador ya le dijo todo cara a cara.

El delantero de Cartaginés, Marcel Hernández, renovó por tres años con los brumosos previo al Clausura 2023 y aunque inició el certamen muy bien, se metió en una mala racha. (Rafael Pacheco Granados)

“Hablé con Marcel, le dije que necesitamos más de él. De todos en general necesitamos más, pero Marcel es un líder y como tal debe hacerlo con acciones. No es solo decir las cosas, sino que es importante que en la cancha pueda transmitir toda esa energía que vimos desde el primer año acá, que lo veíamos más activo y empujando al equipo. Lo requerimos de él y de todos los de experiencia”, comentó el estratega.

Paulo César es como un padre futbolístico para Marcel y por eso, de seguro es tan directo para hablar de lo que ocurre y le pide más que a ninguno.

Y es que el timonel hasta le dio la capitanía al romperredes para el Clausura, aunque esto no quita que señale lo que no le parece. Incluso, en el juego ante Puntarenas, de la fecha seis, lo envió al banquillo “porque no lo venía bien y por más capitán o goleador que sea del club, necesito tomar la mejor decisión en el momento”.

Lejos de la zona más influyente Copiado!

Ya es toda una sorpresa ver a Marcel Hernández lejos de los primeros lugares de la tabla de goleadores (Aarón Suárez es el líder con cinco). Sin embargo, lo que más asombra no es que solo lleve dos tantos en siete fechas, sino que los números confirman que está lejos de la zona más influyente o no aparece tanto en donde es más determinante.

Parece mentira, pero Hernández únicamente suma 14 remates totales en todo el Clausura 2023 (dos en promedio por compromiso) y lo más llamativo es que tan solo tiene seis directos al arcos, según los datos de la Unafut.

Obviamente cualquiera puede fallar, pero en el caso del cubano las estadísticas reflejan que el tema no es que peca en definición constantemente, sino que no lo ubican o está lejos de ese sector en el que es letal. Posiblemente esa es la razón principal por la que Paulo César Wanchope recalcó que necesita más del “9″.

Y es que si bien es normal que Hernández baje a la media a pivotear y jale marcas, su capacidad más que demostrada está en el último cuarto de cancha.

Como todo goleador, Marcel puede despertar en cualquier momento y encenderse de nuevo, su calidad no está en duda. Eso sí, su equipo lo necesita ya, para salir de la pésima racha en la que se metió (un punto de los últimos 12 disputados).