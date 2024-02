¿Qué le pasa a Johan Venegas? Alajuelense lo llevará con más cautela

Johan Venegas no juega desde el pasado 18 de noviembre, cuando se lesionó en la final del Torneo de Copa entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Es política de algunos clubes que cuando se presenta una lesión, el diagnóstico se maneja con hermetismo y discreción como parte de las mismas estrategias. Quizás por eso, el caso de Johan Venegas no estaba tan claro.

Antes del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés, el preparador físico de los rojinegros, Juan Carlos Herrera atendió a los medios de comunicación y contó con claridad lo que no se había dicho hasta ese momento sobre la situación del futbolista.

Mencionó que Johan Venegas se lesionó en la final del Torneo de Copa —el pasado 18 de noviembre— y que sufrió una ruptura total del ligamento semitendinoso derecho en el isquiotibial.

Según Juan Carlos Herrera, Johan Venegas está bastante bien, ha podido realizar trabajos con el grupo en cancha y demás, pero hace una semana tuvo que retirarse de un entrenamiento porque tenía inflamado.

“Estamos en ese proceso y no hay una claridad en tiempos, porque puede que siga sucediendo. Un tendón no se vuelve a unir, a diferencia de algo muscular, es un proceso complicado y no tenemos un diagnóstico exacto del tema de su vuelta”, apuntó el preparador físico de la Liga.

Lidiar con una lesión nunca es fácil y menos cuando pasa el tiempo, se ve mejoría, pero se presenta una recaída.

“Es una persona, es un ser humano antes que futbolista y como una de las fases importantes al igual que lo táctico, lo estratégico y lo físico, está la parte psíquica. Él atraviesa por un par de situaciones. Perdón, pero no recuerdo si él se refirió al tema, pero eso está comprobado científicamente.

”Al no estar uno lucido en todos los aspectos, nos va a afectar, el potencial de uno mismo como individuo y como deportista en este caso no estará al 100%”, expresó.

También dijo que es todo un proceso, porque si él está con alguna situación personal, más la parte física, todo se mezcla.

“Pero venía muy bien, venía contento incluso ya en cancha y recayó un poquito, porque le volvió a lastimar su parte lesiva. Le tuvimos que sacar un poquito de líquido y ahora lo llevamos con un poco más de cautela, porque lo más importante en una lesión siempre es cuidar la parte mental, no estar que voy a la cancha, que me devuelvo, que otra vez me dolió. Lo vamos a llevar con más cautela para que cuando regrese, esté al 100″, enfatizó.

Otra situación que se desconocía se presentó con Suhander Zúñiga. Según Herrera, a él lo tuvieron que separar un poquito de los entrenamientos colectivos al término de la pretemporada porque estaba sufriendo una sobrecarga en el pubis, con indicios de pubalgia.

“Ya se trató, ha realizado entrenamientos grupales y por decisiones meramente técnicas en cuanto a como siempre Andrés (Carevic), que tiene en consideración el día a día y su plan de juego, no ha estado en lista”.

Sobre Manjrekar James, quien aún no obtiene su permiso de trabajo porque requiere un documento por parte del gobierno de Canadá, destacó que está en un buen estado de forma.

“Le costó un poquito el inicio, como le costó al mismo Diego Campos y a los que van llegando y nos explicaba que era un tema de la humedad, del calor en el CAR en Turrúcares. Sufrió un cuadro viral de cinco o seis días que lo afectó, pero hoy estamos deseando el ok para que compita con sus compañeros ya sin ninguna restricción”.

Juan Carlos Herrera también emitió un criterio sobre Leonardo Menjívar, quien está convocado para el amistoso entre las selecciones de Costa Rica y El Salvador.

Indicó que todo obedece a un tema de competitividad y de la decisión de Andrés Carevic meramente para lo que él quiera para cada partido con lo que ve en el día a día.

“No podemos olvidar de toda manera que él tiene a Joel Campbell, Carlos Mora, Joshua Navarro, Anthony Hernández, Diego Campos y depende de la estructura que Andrés use, con el plan de juego que necesite, también a Aarón Suárez. Estamos hablando de seis posibles jugadores para esas posiciones donde Menjívar juega”.

Herrera fue enfático que no se trata de un tema caprichoso, ni es tampoco que el cuerpo técnico tenga algo en contra del salvadoreño, a quien catalogó como “un tipazo, es un buen muchachito, entrena muy bien, su actitud siempre es muy buena, siempre está dispuesto a querer más, a trabajar más”.

Eso sí, reconoció que al principio a Leonardo Menjívar le costó mucho y que los llamados a La Selecta también también le cortara el proceso de adaptarse de una vez por todas a la dinámica de Alajuelense.

“Pero hoy de repente puede que eso no sea una justificación, va más por un tema de decisiones técnicas, pensando en lo mejor para la institución, de acuerdo al partido”, señaló Juan Carlos Herrera.

Alajuelense jugará de nuevo el próximo jueves 8 de febrero, cuando reciba a Puntarenas FC en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Será un duelo correspondiente a la jornada 13 del Torneo de Clausura 2024, pero que se adelantará por el espacio abierto en el calendario para la Selección Nacional y por la Copa de Campeones de Concacaf.