“Tengo que conversar con Marcel para definir el tema del pasaporte. Él ha sido muy claro, siempre se ha sentido inocente y me ha dicho que quiere llegar hasta el final del asunto. Me ha señalado que no se quiere ir de Costa Rica hasta que el tema esté totalmente terminado, porque además entiende que es posible apelar. No le gustaría dar esa imagen... Pero este momento nada le impide salir del país, podría ir a comprar un tiquete para Cuba e irse para allá, pero sabemos que no se puede por el tema de la pandemia”, estableció el defensor.