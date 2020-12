“El que se fue de 14-15 años fue por una oferta de ¢500.000 y de ahí hay ofertas de 700, 800, incluso de 1,1 ha tenido un jugador de 15 años y creo que no es bueno para el fútbol. Nosotros no vamos a competir por esa parte, nosotros competimos con desarrollo, con metodología y a nivel económico nunca vamos a poder competir. Nosotros tenemos jugadores en Primera División que no cobran eso, sería un poco romper nuestro esquema salarial de la institución, que no lo vamos a hacer, entonces el que desee irse tiene las puertas abiertas para salir”.