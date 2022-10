Puntarenas teme más reducción al aforo del Lito Pérez: ‘Sería el acabose’

Puntarenas F.C. está a la expectativa de las declaraciones que realizó Wálter Jiménez, colaborador del departamento de Ingeniería de Bomberos, quien informó sobre la visita de la entidad a los estadios Alejandro Morera Soto y Miguel Lito Pérez para inspeccionar ambos reductos.

El gerente porteño, Héctor Trejos, fue enfático en que ellos recibieron a Bomberos hace aproximadamente un mes; no obstante, de esa visita no han recibido ningún tipo de notificación. Recuerda que ya ellos trabajan con aforo reducido a un 40%, por lo que teme que una nueva clausura ‘sería el acabose’.

El funcionario de Bomberos le confirmó a La Nación que visitaron ambos escenarios ante solicitudes del Ministerio de Salud.

“En los últimas semanas recibimos la solicitud de Salud para realizar inspecciones en estadios. El 30 de agosto fuimos al Morera Soto y, hace como unos 15 días, visitamos el de Puntarenas”, aseguró.

Ante esto, Trejos recuerda que la organización llegó hace unos 30 días y asegura saber quién denunció el escenario.

“Nosotros tuvimos la visita de Bomberos hace un mes, sabemos quién hizo la denuncia. No vamos a ponernos a decir públicamente, pero sabemos quién fue. Cada persona carga con su cruz. Luego de esa visita no nos han notificado ni a la Municipalidad, ni a nosotros”, afirmó.

Según Trejos, ellos a Bomberos les mostraron todo el plan operativo en caso de una emergencia, además de que enseñaron cuáles eran las salidas tanto hacia el terreno de juego como hacia las calles aledañas.

“Tenemos nuestro plan de emergencia aprobado por Salud, hemos venido haciendo las cosas bien, nosotros ya vendimos las entradas y salimos para esta semifinal con el aforo permitido, por lo que esperamos que no se den sorpresas”, declaró.

El dirigente fue enfático en que en el Puerto están dispuestos a colaborar para tener un reducto más seguro, pero también piden consciencia a las autoridades.

“Nosotros tenemos una capacidad total de 9.180 personas. Nosotros ahora tenemos un aforo de 40%. Ya nuestro aforo está reducido. Si tenemos que reducir más es ‘apague y vámonos’”, finalizó.

Sobre la denuncia, el gerente explicó que saben que fue impuesta por una entidad que no pertenece a la provincia.

“Es una entidad que no es de la zona, yo espero que la razón de ser de esa denuncia sea en beneficio de los seres humanos, no de otra cosa porque me preocupa mucho por otro tipo de razones”, concluyó.

Al preguntarle directamente si creía que la queja había llegado de otro equipo de la máxima categoría sentenció: “No, para nada”.

Puntarenas F.C. recibe a Herediano el próximo domingo 9 de octubre a las 3 p. m.