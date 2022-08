Puntarenas sorprende a quienes pensaban que sería ‘el pato de la fiesta’

De “Benjamín” solo tiene el nombre heredado porque ascendió de la Segunda División, pero en la cancha juega de tú a tú con cualquiera.

Lo demostró ante Saprissa, le pintó la cara a Cartaginés y en su campo goleó a San Carlos.

Quienes pensaron que Puntarenas sería el bocadillo fácil de digerir en el Apertura 2022 se equivocaron, porque el líder del Grupo B con siete puntos consiguió cuatro unidades fuera del Miguel Lito Pérez.

Los porteños poseen una estadística positiva que consiguieron en la Liga de Ascenso y buscan extenderla en Primera, pues registran un año y cuatro meses sin perder como visitantes.

“En Segunda División en el año completo no perdimos como visitantes, solo caímos en tres juegos y fue en casa. Subimos a Primera y queremos seguir con eso, sumar la cantidad de partidos posibles sin perder fuera de nuestro campo”, dijo el experimentado defensa Asdrúbal Gibbons.

Puntarenas ha jugado bien en las primeras tres fechas. Es un equipo ordenado y le da buen trato al balón. Yoserth Hernández es de los puntos altos en el medio campo. Aquí conduce ante la marca de Youstin Salas y Álvaro Zamora. (Jose Cordero)

Sumados los compromisos en Segunda y los dos de vista en el presente certamen de la máxima categoría, los chuchequeros ya registran 26 juegos sin conocer la derrota como visitantes.

De acuerdo con Douglas Cascante Gómez, comentarista y estadígrafo de Radio Puerto TV, los porteños no pierden como foráneos desde el 28 de marzo del 2021, cuando cayeron 1-0 ante el Municipal Liberia.

¿Cuáles son las claves para que Puntarenas tenga esa estadística? Gibbons y demás jugadores porteños tienen la respuesta.

“Tenemos mucha garra, no damos una bola por perdida, cuesta ver a alguno bajando los brazos. Kliever Gómez, el lateral derecho, usted lo ve que va y viene, choca con todo. Adelante Jurguens Montenegro no deja de correr y el plus es ese, la garra, la entrega”, dijo Gibbons.

Kevin Sancho, uno de los futbolistas de más experiencia en el club, resaltó que el grupo tiene muchos deseos de trascender.

“Desde que ascendimos nos propusimos no ser el pato de la fiesta. Este equipo tiene actitud, carácter y hemos demostrado que venimos haciendo las cosas bien y contamos con un cuerpo técnico muy bueno”.

[ Puntarenas apaga la sonrisa de Paradela, Javon, Waston y todo el Saprissa ]

Pese a que el torneo apenas lleva tres fechas, los porteños poseen claro que es un certamen relámpago de solo 16 jornadas, por eso apuntan a clasificar y por qué no, también a algo más.

“Demostramos que estamos para grandes cosas y queremos luchar por la clasificación. Si queremos clasificar debemos jugar de tú a tú con cualquiera”, resaltó Kevin Sancho, quien añadió que un punto a tomar en cuenta es que el plantel es prácticamente el mismo que ascendió.

“Es clave la unión de grupo que traemos desde Segunda División, continuamos los mismos casi en el 100% y quienes han llegado se han acoplado muy rápido”.

Asdrúbal Gibbons respaldó las palabras de Sancho y él se ve en disputa del cetro de campeón.

“No queremos ser uno más del montón, de esos que suben y bajan el mismo año, queremos hacer historia. Por qué no ser como San Carlos, ascendió y fue campeón el mismo año”, mencionó Gibbons.

Alexánder Vargas, técnico de Puntarenas, tiene claro qué debe hacer su equipo para seguir con el mismo rendimiento, porque en tres fechas Puntarenas no solo no ha perdido, sino que gusta como juega.

“Yo quiero proponer y jugar bien en todos los estadios, ni qué decir en casa en Puntarenas, pero no es nada más hablar. Vinimos a Saprissa para sacar un punto o algo más y en el juego anterior ganamos en Cartago”, señaló Vargas.

Puntarenas va poco a poco, saben que la exigencia será mayor, los equipos tomarán medidas al enfrentarlo, pero ya el Puerto marcó la cancha, no es el equipo que viene de Segunda, no es el “Benjamín”.