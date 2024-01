Puntarenas FC tendrá arranque crucial ante Saprissa y Alajuelense en su lucha por el no descenso

El técnico Douglas Sequeira reconoce que el inicio del Puntarenas FC en el Torneo de Clausura 2024 será crucial para evitar caer al fondo de la tabla general y arriesgarse a perder la permanencia en la máxima categoría.

Con solo tres puntos de ventaja sobre el Municipal Grecia (18 a 15), los porteños buscarán sumar en los tres primeros compromisos para eludir el sótano. Misma misión tiene el un cuadro griego, que también se ha reforzado para salir de la incómoda posición.

Este sábado 13 de enero, el Puerto visitará al tricampeón Deportivo Saprissa en el Estadio Nacional, a partir de las 8 p. m. Luego, el miércoles 17 de enero, recibirá a Alajuelense en el reducto del Lito Pérez. El siguiente fin de semana se enfrentarán al Municipal Grecia en un juego trascendental para sus aspiraciones.

Mientras tanto, los griegos, en las mismas fechas visitarán a Guanacasteca en el Chorotega de Nicoya, recibirán al Sporting en el estadio Rafael Bolaños y se medirán al PFC en la Perla del Pacífico.

“Tenemos un inicio complicado. Somos conscientes de la importancia de puntuar y nos estamos preparando para hacer un buen partido”, aseguró Sequeira en Radio Columbia durante el Día de Medios organizado por Unafut.

Douglas Sequeira aprende de los ‘golpes’

El entrenador de 46 años, debutante con el cuadro naranja en este torneo, añadió que la intención es tener un buen arranque, aunque es consciente de lo complicado que es iniciar su camino ante los morados, quienes cuentan con la confianza de ser tricampeones. Además, la ‘S’ es un equipo sólido, con un plantel competitivo, por lo que esperan hacer una buena presentación para motivarse.

Los puntarenenses, con 10 refuerzos incluyendo a los delanteros Julen Cordero y Doryan Rodríguez, se entrenan desde diciembre pasado para dejar atrás un Torneo de Apertura 2023 para el olvido.

“La respuesta de los jugadores ha sido muy buena desde que empezamos el trabajo. Le agradezco la oportunidad a don Felipe Medina (dueño del equipo), Roberto Wong (gerente deportivo) y doña Silvia Bolaños (presidenta). Estamos contentos, pues tras analizar la plantilla logramos reforzar el equipo y esperamos tener un buen arranque para enfrentar un campeonato que será muy intenso para nosotros”, declaró Sequeira.

Para Douglas, una de sus prioridades es devolverle la identidad porteña al equipo, para que los aficionados se sientan orgullosos de su institución. Además, espera que el Lito Pérez sea una fortaleza y puedan sacarle provecho, ya que será crucial para sus aspiraciones.

En cuanto al sistema que utilizará con los chuchequeros, el estratega comentó que siempre ha preferido el 4-3-3, pero confesó que deberá pensar en variar según las circunstancias y sus experiencias pasadas.

“Debemos analizar ciertas cosas a la hora de plantear los partidos, las canchas pequeñas, el clima, las circunstancias que se pueden presentar. Me voy a acomodar a las características del rival, aprendí de los golpes que me he llevado, pero sin quitar que en ciertos estadios, con buenas canchas, se puede jugar buen fútbol, pero nos vamos a acomodar cuando en una cancha no se puede jugar bien”, dijo Sequeira.