Puntarenas FC expone error del Disciplinario y exige jugar ante Herediano en casa a puerta cerrada

Las polémicas por las decisiones en el fútbol nacional continúan a falta de una fecha para que termine la fase regular del Torneo de Clausura 2023. Ahora Puntarenas FC denuncia que se aplicó mal una sanción en su contra, por lo que busca por todos los medios jugar sin público este domingo en casa, ante Herediano, en lugar de trasladar el juego al estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas.

De acuerdo con la presidenta del club, Silvia Bolaños, el castigo de un juego de inhabilitación al estadio Miguel Lito Pérez, por actos racistas ocurridos en el duelo ante Guanacasteca (1-1), por la fecha 19, no era el que debía aplicarse por parte del Tribunal Disciplinario.

Según la dirigencia porteña, no tenía que vetarse el inmueble, sino más bien jugar sin público el siguiente compromiso como local. De allí la apelación interpuesta por la dirigencia, que está a la espera de la resolución del Tribunal de Apelaciones.

“Nosotros presentamos un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución original, que establecía las sanciones tras el partido contra Guanacasteca. Ese recurso fue presentado una semana después (el martes) y el Tribunal nos notifica que ellos utilizan un remedio procesal que se denomina corrección de error material, para corregir un error que contenía la sanción”, declaró Bolaños.

“Aquí el problema es que el Tribunal Disciplinario no se pronuncia en el fondo de la resolución, sino equivoca el camino y utiliza un remedio procesal, que es para corregir errores leves, como por ejemplo un error material, el cual es un error en la fecha, en un número de cédula, un error incluso en un apellido, pero no para corregir un error de forma, de fondo de la resolución, porque sí la altera”, explicó Bolaños.

Volver a la ‘Olla mágica’ Copiado!

La jerarca porteña manifestó que el recurso de revocatoria con apelación se interpuso porque consideraron que el Tribunal no evacuó adecuadamente la prueba y en razón de eso se estableció una sanción inequívoca. Lo que significa que en el informe del comisario de la Unafut dice claramente que el comportamiento de la afición, en el caso del supuesto racismo, se genera ante una provocación del jugador Steven Williams.

“Ante la aplicación de la sanción en forma incorrecta, tal y como el mismo Tribunal nos lo hizo saber, la resolución debe cambiar, pues tiene vicios de nulidad por el procedimiento. El Tribunal Disciplinario pretende corregir la sanción mediante la consignación de un error material, pero al hacerlo así la resolución queda totalmente nula desde el punto de vista jurídico”, añadió Bolaños.

El siguiente paso de los puntarenenses será correr para usar el estadio Lito Pérez el domingo ante un Herediano que se juega la clasificación a las semifinales. Para lo cual requiere ganarle a los porteños y que el Sporting FC no derrote al Cartaginés como visitante.

“Presentamos un nuevo recurso de revocatoria ante el Tribunal de Apelaciones y esperamos que pueda resolverse cuanto antes y poder jugar en nuestra casa. Es una enorme incerteza jurídica, además de las afectaciones por los costos que se generan como institución”, añadió Bolaños.

“Aquí no es si el Puntarenas FC se está jugando la clasificación o no, pero nuestro rival sí. Tanto nosotros como Herediano merecemos tener certeza jurídica y a hoy, cuando nos preguntan, no sabemos decirles dónde vamos a jugar. Es realmente complicado que estas situaciones se estén dando en el cierre de la primera fase del Clausura 2023″, comentó Bolaños.

La presidenta del PFC indicó que ya se hicieron las correcciones que pidió el Comité de Licencias y esperan que este jueves visiten el inmueble para dar el aval de jugar a puerta cerrada.

“Desde la semana anterior cumplimos. Debíamos corregir unos descansos que nos había solicitado y mañana (jueves) el Comité de Licencias hará la inspección correspondiente para levantar el veto. En nuestro caso no eran muchas las observaciones. Eran muy puntuales y se cumplió”, sentenció Bolaños.