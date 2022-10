Puntarenas FC apuesta por un veterano goleador y un experimentado revulsivo

El Puntarenas FC confía en ser protagonista en el próximo Torneo de Clausura 2023 y para ello reforzará su ofensiva, buscando ser un equipo más contundente y con mayor verticalidad que en el anterior certamen, donde avanzaron hasta las semifinales.

Este jueves el cuadro porteño dio a conocer oficialmente la llegada del hondureño Roger Rojas, el “Roro”, quien jugó en nuestro país para Alajuelense, Cartaginés y el Sporting FC, así como el volante Berny Burke, quien militó en Santos, Herediano y Sporting FC. Ellos llegan por dos torneos cortos.

Ambos futbolistas no tuvieron la regularidad necesaria en el cuadro josefino, pero buscarán encontrarse con su mejor versión en el Puerto, que se propone afianzar su proyecto con un plantel más competitivo con el fin de mejorar en el ataque, donde su máximo goleador fue su defensor Asdrúbal Gibbons, con siete tantos en el campeonato.

Además el cuadro porteño dio a conocer la renovación del volante Yoserth Hernandez hasta el 2025. Hernández, quien fue una de las figuras del cuadro chuchequero, se lesionó de su hombro derecho y no estuvo a disposición del técnico Alexander Vargas en la recta final del certamen.

El Roro agradeció a la directiva del PFC por confiar en él una vez que salió de Sporting y espera agregar su granito de arena para mantener al Puerto en los primeros lugares.

“Le agradezco a Dios por esta oportunidad. También le agradezco a mi esposa e hijo por venir a Puntarenas conmigo, quienes son mis pilares. Me gusta este equipo, la afición. Extraño a la gente porque me acostumbré a jugar en equipos grandes con afición. Vengo a trabajar, a dar lo mejor de mí y a ponerme a las órdenes del profesor. Mi anhelo es que mi hijo me vea campeón”, dijo Rojas.

Por su parte, Burke también agradeció la oportunidad y manifestó que llegan a aportar al club, a ganarse el cariño de la afición y el respeto, porque siempre apoyan y están en las buenas y en las malas con los jugadores del plantel.

El presidente del Puntarenas FC, Héctor Trejos, insistió que el deseo es mantener al equipo en las primeras posiciones, convertirse en la cuarta fuerza del fútbol nacional y pelear los primeros lugares del campeonato.