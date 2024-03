¿Puede ser sancionada Costa Rica por los amaños de partidos en la Liga de Ascenso?

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dio a conocer probablemente lo que es la noticia del año en el ámbito futbolístico tico: un caso de amaño de partidos en la Liga de Ascenso. Sin embargo, la duda que invade a muchos aficionados es si Costa Rica podría ser castigada por FIFA ante esta situación.

La respuesta es sencilla: no. La Selección de Costa Rica no tendrá problemas para luchar por un boleto a la Copa del Mundo 2026, tampoco la Federación debe preocuparse por alguna sanción económica o administrativa, debido a que el fútbol de Costa Rica no es el que afronta la situación.

Esta semana se anunció una resolución por un caso de amaño de juegos en la Liga de Ascenso de Costa Rica. Archivo GN (Shutterstock)

Hay que tener claro que el único club implicado en la situación es Puerto Golfito, junto a tres dirigentes (Roy Telles, Deivis Antonio Barquero y Arturo Alberoni), quienes también fueron castigados, todos con 10 años de inhabilitación.

¿Qué es un amaño? Aunque el Código de Ética de la FIFA 2023 no tiene el término amaño, en el mismo documento pero del 2018 el ente sí lo definió.

“Se entiende por amaño la acción de influir o alterar de manera ilegítima, de forma directa o mediante un acto o una omisión, el curso, el resultado o cualquier otro aspecto de un partido o una competición de fútbol, con independencia de si la conducta que lleve a la comisión del acto tenga como finalidad una ganancia económica, una ventaja deportiva o cualquier otro fin. En particular, las personas sujetas a este código no aceptarán ni concederán, ofrecerán, prometerán, recibirán, pedirán o solicitarán ventajas pecuniarias o de otro tipo —en su beneficio o en el beneficio de terceros— en relación con el amaño de partidos o competiciones de fútbol”.

En la edición 2023, la FIFA lo incluyó en el artículo 30, en el ítem: Manipulación de partidos o competiciones.

En cuanto al Código de Ética de la Fedefútbol, en el artículo 21 y 25 hay reglas respecto al tema. El 21 habla sobre el cohecho y la corrupción, mientras que el 25 trata sobre la integridad de las competiciones.

Artículo 21, Código Ética Fedefútbol: “Las personas sujetas al presente Código no deberán ofrecer, ni prometer, ni dar o aceptar ningún beneficio personal o económico indebido, ni de cualquier otra índole, a fin de conseguir o mantener un negocio o cualquier otro beneficio deshonesto de cualquier persona de la Fedefutbol, de sus Ligas Asociadas o ajena a estas. Tales actos están prohibidos, indistintamente de que se lleven a cabo de forma directa o indirecta a través de intermediarios o en colaboración con intermediarios o partes vinculadas a estos últimos, tal como se define en el presente Código. En particular, las personas sujetas al presente Código no deberán ofrecer, ni prometer, ni dar, o aceptar ninguna ventaja económica indebida ni de cualquier otra índole por la ejecución u omisión de un acto relacionado con sus actividades oficiales (...).

Artículo 25, Código Ética Fedefútbol: “Se prohíbe a las personas sujetas al presente Código participar, directa o indirectamente, o estar asociadas de manera alguna con apuestas deportivas, loterías, juegos de azar que sean ilegales, así como actividades similares o negocios relacionados con partidos de fútbol. Tampoco tendrán relación alguna, sea esta de forma activa o pasiva, en compañías, empresas, organizaciones, etc., que promuevan, concierten, organicen, o dirijan dichas actividades o transacciones, salvo que estén reguladas por entes gubernamentales por lo tanto sean legales y tengan una debida normativa”.

En ambos códigos se da a conocer al Comité de Ética como instancia para tratar cualquier irregularidad.

En ningún momento el balompié de Costa Rica, ni la Federación y mucho menos la Selección tienen que ver con lo sucedido en el caso que se dio en la Liga de Ascenso, por lo que no existe posibilidad de un castigo para el equipo de todos.

“No se estaba investigando al fútbol de Costa Rica como tal. En el pasado se ha dado esto en países como Italia, se dieron investigaciones por amaños, llegaron las sanciones para los involucrados y a la federación no pasó nada”, explicó el abogado especialista en derecho deportivo, Aquiles Mata.

Mata se refiere al sonado caso mundial que provocó el descenso de la Juventus de Turín a la Serie B y, además, le quitó dos campeonatos de Italia de su palmarés, ya que se comprobó que amañaron resultados al pagarle a árbitros para que favorecieran a la Vecchia Signora.

En esa época, la selección de Italia no tuvo problemas en ir a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, a la que llegó de hecho como monarca defensora porque ganó el torneo que se había disputado en 2006.

Aun y cuando todo parece indicar que no hay problema para seguir jugando a nivel de Selección, en La Nación decidimos preguntarle directamente a la Federación si existe la posibilidad de algún castigo.

“La respuesta es que no, inclusive Concacaf reconoce el esfuerzo de la FCRF al denunciar estos casos. La consulta se hizo en las instancias oficiales”, se lee en el comunicado enviado por el ente.

Según Aquiles Mata, como la situación se llevó a cabo en el ámbito local y la Federación también actuó, la resolución final debería darse acá en el país y el caso no debería extenderse fuera de Costa Rica.