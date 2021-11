Probabilidades matemáticas: huele a Saprissa - Alajuelense en semifinales

Sin una bola de cristal capaz de predecir el futuro, ni un espejo sabelotodo como el de la Bruja de Blanca Nieves, las matemáticas son al menos capaces de revelar las probabilidades de un Sapŕissa - Alajuelense en semifinales, a falta de una jornada para definir los definitivos duelos del Apertura 2021. Con ellas, huele a clásico, en el 77% de las posibilidades.

Lejos de ser un pronóstico, se trata de opciones. Equivale exactamente a comprar 77 números diferentes para la Lotería Navideña. Nada impide que el Premio Mayor lo depare cualquiera de los restantes 23 números, pero las probabilidades inclinan claramente la balanza. Cuál será el número de El Gordo nadie lo sabe, como tampoco es posible adivinar los marcadores de los tres partidos que definirán las semifinales, si bien la calculadora, la tabla de posiciones y todos los resultados posibles aclaran el panorama.

Para sellar el clásico en semifinales, bastaría que Saprissa triunfe el domingo en Guanacaste, sin importar cualquier otro resultado. También sería suficiente que el Santos no triunfe en su visita al Guadalupe del Paté Centeno, al margen de lo que ocurra con el cuadro morado o cualquier otro equipo. Con uno de esos resultados, la Liga y Saprissa terminarían en segundo o tercer lugar, sin más remedio que batirse en duelo a “todo o nada”. No por casualidad, Albert Rudé está poniendo especial atención al Saprissa de Iñaki Alonso.

Así, por ejemplo, aunque Saprissa pierda en Guanacaste, si el Santos iguala ante Guadalupe, el clásico estará definido, más allá del resultado entre Cartaginés y Jicaral. El cuadro morado y el santista quedarían igualados en 34 puntos, pero la gran diferencia en goles le daría el tercer lugar a Iñaki Alonso y sus animales competitvos, como el mismo les llamó. Como esta, otras 20 combinaciones llevan al mismo desenlace.

Traducido a números, si tomamos todos los resultados posibles en los juegos Guanacasteca - Saprissa, Cartaginés - Jicaral y Guadalupe - Santos, encontraremos 27 combinaciones diferentes; de ellas, 21 conducen directamente al clásico en la segunda fase, mientras el ya inamovible líder Herediano enfrentaría a Santos o Cartaginés.

Broma de los números

Aunque el Liga - Saprissa es el duelo más probable, el 23% de probabilidades de que no se dé tampoco requiere resultados descabellados. (JOHN DURAN)

Podría parecer una broma de mal gusto comprar 77 números de la Lotería y no acertarle al Gordo. De hecho, no lo intente como estrategia en la Navideña: usted pagaría ¢154.000 por los 77 ‘pedacitos’ y, con solo uno favorecido, ‘pegarlo’ sin la serie no le cubriría los costos, si bien algunas ‘terminaciones’ podrían mitigar la pérdida. Claro está, con todo y serie, son otros cien pesos.

Mientras hace cuentas, volvamos al fútbol: aunque parece muy probable el clásico en semifinales, el 23% de opciones en contra tampoco necesita resultados descabellados. Entre varias posibilidades, un tropiezo de Saprissa en Nicoya combinado con un triunfo del Santos en el Colleya Fonseca depararán los duelos Herediano - Saprissa y Alajuelense - Santos.

Todo es posible. Bueno, no todo. Saprissa, por ejemplo, inevitablemente se enfrentará a la Liga o Herediano, a nadie más, sin la mínima opción matemática de quedar emparejado con Santos o Cartaginés, los otros dos aspirantes a la clasificación.

En semifinales tampoco son posibles un Herediano - Alajuelense, un Alajuelense - Cartaginés, ni un Cartaginés - Santos.

Es el Team quien tiene más posibles rivales, con inicio en el Santos (66,7% de probabilidades), de paso por Cartaginés (14,8%), sin faltar la mencionada opción de Saprissa (18,5%). En todo caso, sea cual sea el rival, el Jeaustin Campos ya tiene advertidos a sus jugadores sobre la tentación del triunfalismo.

Dirá usted que no es cierto con solo un vistazo rápido a la tabla de posiciones. Y quizás tenga matemáticamente razón, si acaso estamos en vísperas del domingo más loco en la historia del fútbol nacional, con marcadores sin precedentes que deshagan en una sola fecha la desventaja de 21 goles entre Cartaginés (-2) y Saprissa (19), en caso de empate en puntos. Ni siqiuera parece muy factible limar la diferencia de 8 tantos entre el mismo Cartaginés (-2) y el Santos (6). Hablaríamos de eso por muchos años.