Primo de Jerry Palacios rompió insólita sequía de cinco años sin gol para darle esperanzas a Jicaral

Leonel Peralta celebra la victoria de Jicaral junto a su compañero Patrick Palacios, autor de los dos goles con los que los de la Península remontaron. (Prensa Jicaral)

Patrick Palacios emergió de la suplencia para resolver un escollo muy complejo que Jicaral afrontaba contra San Carlos y consiguió que su equipo pasara de un serio problema a la esperanza por la permanencia.

El atacante de 22 años es primo de Jerry Palacios y aunque presentaba una insólita sequía, con cinco años sin anotar, esta vez convirtió un doblete.

Sus goles cayeron en el mejor momento para Jicaral, que estaba cuesta arriba en este partido.

La primera anotación fue obra de Jefry Valverde y los del Huracán de la Península sentían que la sombra del descenso los cobijaba con más fuerza.

Pero emergió la figura de Palacios, ese hondureño que entró al partido para lograr la remontada de su equipo y darle la esperanza de aferrarse a la Primera División.

“Agradecido con Dios más que todo por la oportunidad que nos dio de ganar este partido que era muy importante para nosotros, para las aspiraciones que tenemos nosotros era lo correcto ganar, en casa hacernos sentir”, expresó Patrick Palacios en declaraciones a Tigo Sports.

La única anotación que tenía en su historial la consiguió el 4 de setiembre de 2017 contra Olimpia.

Desde entonces, no había vuelto a marcar, hasta que llegó este partido contra San Carlos.

“Mi primer gol en Honduras fue en mi debut y eso me marcó mucho, porque tenía 17 años cuando debuté y las aspiraciones era muchas para mí en ese momento y el Real España es un equipo muy grande y siempre de los delanteros se espera mucho y siempre contratan jugadores mayores y esa situación. Nunca es tarde, tengo 22 años, aspiro a mucho y quiero seguir creciendo que es lo más importante para mí”, mencionó.

Durante este tiempo sin goles, nunca perdió la esperanza de que la anotación iba a llegar en algún momento.

“Con el gol me ha costado mucho, desde que llegué he estado trabajando con los compañeros y el cuerpo técnico y la afición de Jicaral me ha apoyado mucho. Creo que lo más importante es entrar a la cancha y demostrar por qué estamos aquí”.

Y agregó: “Lo que más me afectó fue lo del permiso de trabajo,fueron nueve partidos los que me perdí, eso me afectó un poco, pero nunca bajé los brazos, siempre seguí trabajando y creyendo que lo mejor siempre está por venir y aquí estamos”.

Ahora en su expediente contabiliza tres anotaciones, pero considera que el doblete de este miércoles es más importante que la primera anotación de su carrera.

“Me quedo con estos dos, son los más importantes, por la causa en la que estamos en el equipo, me debo a Jicaral y aquí estoy”, indicó.

Sobre la esperanza de Jicaral de mantenerse en la Primera División, Palacios dijo: “Vamos partido a partido, son aspiraciones nuestras, caballo que alcanza gana y vamos por más”.