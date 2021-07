Primera jornada de fútbol nacional deja cifras difíciles de creer

El Torneo de Apertura 2021 apenas suma una jornada, pero fue suficiente para darnos una pincelada de lo que nos espera en el campeonato y también para dejar cifras a nivel individual y colectivo que hasta cuesta creer, ya sea por lo sobresalientes o por lo paupérrimas que son.

Equipos que no realizaron un solo remate directo, jugadores que por primera vez en su carrera consiguieron un doblete o taparon dos penales en un duelo.

Así como otras figuras que pese a la edad siguen liderando estadísticas y clubes que lograron algo que nunca consiguieron en el torneo anterior.

Estos son algunos de los datos que se extraen de la página web de la Unión de Clubes de la Primera División (Unafut).

Sin duda que hay que empezar con Álvaro Saborío, quien ha tenido una carrera admirable y a sus 39 años está decidido a incrementar su legado en la Primera.

Con el tanto que logró ante Alajuelense (2 a 2) llegó a 153 dianas en la máxima categoría. Sin embargo, esto no es lo que más sorprendió del sancarleño en la fecha uno.

Lo que más lo hizo destacar es que en solo 90 minutos realizó ocho disparos en total (tres de ellos directos) y se puso a la cabeza de los futbolistas que más intentos hacen en busca de la anotación.

El generaleño Starling Matarrita fue el segundo, con siete, aunque todos por fuera, mientras que el juvenil Kenneth Vargas se fue perfecto, con cinco de cinco entre los tres palos y un doblete para Grecia. VEA: todos más datos abajo.

El atacante sancarleño Álvaro Saborío (izquierda) y el alajuelense José Miguel Cubero (derecha) tuvieron una lucha de tú a tú en el estadio Carlos Ugalde, durante la primera fecha del Torneo de Apertura 2021. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN)

“Álvaro es el referente del plantel dentro y fuera de la cancha. Tenemos una ventaja y es que él lo hace muy bien en los dos roles que desarrolla, porque se prepara y contagia como si todavía tuviera muchísimo más por dar.

“Ojalá que hasta donde pueda, quiera y sienta, nos siga regalando lo que más nos gusta, que son los goles. Ante Alajuelense hizo un gran partido, aguantó a centrales corpulentos y jóvenes y les ganó muchas veces”, dijo el técnico norteño Gustavo Martínez.

Por su parte, el primer goleador del certamen es justamente el griego Vargas, quien lleva el mismo nombre de su padre (exatacante con mucha experiencia en Primera y Liga de Ascenso).

Con solo 19 años concretó dos dianas en un compromiso por primera vez en su corta carrera.

En todo el Clausura 2021 apenas festejó en una ocasión, por lo que ahora apunta a ganarse un lugar y destacar en la tabla de artilleros.

“Este inicio da mucha confianza para lo que se viene en el torneo. Los jóvenes tenemos para dar más en la Primera División y si nos dan la oportunidad podemos hacer un buen trabajo y demostrar lo que valemos... En mi caso me aconseja mucho mi papá, él es quien me guía y también mi mamá y toda mi familia”, señaló tras la goleada 4 a 0 a Cartaginés.

Precisamente los brumosos tuvieron un debut paupérrimo.

Grecia sacó un resultado que nunca obtuvo en todo el semestre anterior (gane 4 a 0) y de igual manera, los centenarios recibieron una paliza que tampoco experimentaron en los primeros seis meses del año.

De igual manera, el arquero Darryl Parker consiguió algo histórico para él y es que detuvo dos penas máximas en un mismo partido, algo que hasta este miércoles no le había pasado jamás.

“Hay cosas que uno no se puede explicar, lo que hicimos ante Grecia es vergonzoso, pero algunas veces por más que se quiera, las cosas no salen. Se tiene que remar contra marea y seguir luchando, uno no se puede dar por vencido.

“Con lo de los penales, pues es la primera vez que tapo dos en un partido, tomé las decisiones correctas según lo que conozco de los lanzadores y le aporté al grupo como pude”, manifestó Parker.

Luces y sombras en lo colectivo

La primera fecha del Apertura 2021 también dejó números sobresalientes y uno que otro vergonzoso en lo colectivo.

Saprissa, actual campeón, no pudo tener un mejor estreno, con victoria 3 a 0 ante Santos y con golazos incluidos.

Además, los morados consiguieron ponerse a la cabeza entre los equipos que más rematan, con 22 intentos totales y 10 de ellos directos.

La producción de los tibaseños fue muy buena en la jornada inicial y contrastó por completo con la de unos guapileños que estuvieron entre los mejores cuatro en el certamen anterior, pero en el estreno no dejaron ver nada en ataque: cuatro disparos y ni uno de ellos al arco.

Casualmente, los santistas, Herediano y Cartaginés son los únicos que no festejaron un tanto en el comienzo del certamen, mientras que la S, Guadalupe y Grecia son los tres que mantienen la portería en cero.

Adicionalmente, los griegos son los que más anotaciones contabilizan, con cuatro.

Así mismo, hay otro dato que sonroja y es que en solo 90 minutos los guadalupanos recibieron siete tarjetas amarillas, todas ellas a jugadores.

El Torneo apenas si arranca, no obstante, esto no quita que desde ya se tengan números que alegran a unos y alertan a otros.

Cifras destacadas:

Líderes de remates:

- Álvaro Saborío (San Carlos): 8 totales (3 directos).

- Starling Matarrita (Pérez Zeledón): 7 totales (0 directos).

- Kenneth Vargas (Grecia): 5 totales (5 directos).

Goleador:

- Kenneth Vargas (Grecia): 2.

Líderes de tapadas:

- Kevin Ruiz (Santos): 7 (3 goles recibidos).

- Luis Torres (Guadalupe): 7 (0 goles recibidos).

- Darryl Parker (Cartaginés): 5 (4 goles recibidos y 2 penales detenidos).

Equipos con más goles anotados:

- Grecia: 4.

- Saprissa: 3.

- San Carlos: 2.

- Alajuelense: 2.

Equipos con más remates realizados:

- Saprissa: 22 totales (10 directos).

- Pérez Zeledón: 18 totales (3 directos).

- Grecia: 17 totales (9 directos).

Equipos con menos remates realizados:

- Cartaginés: 8 totales (1 directo).

- Santos: 4 totales (0 directos).

- Sporting FC: 4 totales (1 directo).

Datos: Sitio oficial de Unafut.