Eso fue un estudio ajeno a nosotros. Lo que sucedió con Grecia es llover sobre mojado. Ahí no nos podemos meter nosotros. Hubo una falta de no sé qué grado y fue un tema que tampoco me interesó mucho, aunque hubo gente que sí estuvo interesada en eso. A mí nunca me ha desvelado el problema de ese tipo entre Grecia y Herediano, porque con toda sinceridad no me incumbía o afectaba al Santos, en lo absoluto. Hasta por los temas de pandemia nunca me sumergí o me desgasté pensando en eso, pero ante la situación actual de lo que se está viviendo en el Comité Director consideré que Orlando Moreira tenía esa experiencia y por eso fue propuesto.