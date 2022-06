Presidente del Cartaginés afirma que denuncia de llamadas a silbateros ‘no prosperará'

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, considera que la investigación sobre las llamadas y mensajes de texto de dirigentes a réferis, denunciada por la Comisión de Arbitraje en mayo, no prosperará por "falta de pruebas".

El presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, aseguró que la investigación sobre las llamadas y mensajes de texto que recibieron silbateros, previo a los juegos, de algunos dirigentes de la Primera División, no prosperará porque “no hay pruebas”, debido a que se “borraron”.

“Están en una investigación, que al final no sé si va a prosperar, pero no va prosperar porque me dijeron que no hay pruebas”, aseguró Vargas a Radio Columbia tras el partido de ida de la final ante Liga Deportiva Alajuelense. “Los WhatsApp ya no existen porque los borraron, no los van a presentar”, agregó.

El dirigente afirmó que “están pateando el balde” y añadió que Randall Poveda, presidente de la Comisión de Arbitraje, debió de haber renunciado. “Si se hace una denuncia, usted tiene que tener los elementos probatorios de lo que está denunciando. Si al final no tenés la fuerza para ir hasta el final, tenés que renunciar”, comentó Vargas a Columbia.

La Comisión de Arbitraje dio a conocer, el pasado 11 de mayo, por medio de una nota firmada por Poveda y dirigida a la presidencia de la Unafut, que gerentes deportivos y directivos de clubes de fútbol estaban “intentando tener contacto directo con los árbitros” que iban a dirigir los últimos encuentros de la fase regular del torneo.

Tras revelar la denuncia, la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) solicitó una reunión de emergencia con la Comisión de Arbitraje, que tenía como fin conocer a detalle las situaciones señaladas, incluyendo los nombres de los involucrados y las pruebas.

Posterior a la denuncia presentada por la Comisión de Arbitraje, el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) nombró un comisión encargada de investigar la situación. No obstante, se desconoce quiénes fueron los dirigentes involucrados en los acercamientos a los silbateros, tras más de mes y medio después de que se presentara el caso.

Vargas sostuvo que, según lo que ha visto, cree que “no va a pasar nada”. “Si Poveda hace una denuncia de ese tipo y no tiene con qué sustentarlo, se debió de haber ido. Él no lo asumió. Ojalá pase, pero están dando más largas de la cuenta al asunto”, aseguró el dirigente cartaginés.

