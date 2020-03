Yo soy empresario en seguridad y tengo formación en seguridad y manejo de crisis, entonces mi recomendación es que iniciemos esto cuando no haya riesgo, cuando sea seguro para todos. Nadie se va a morir por no ir al estadio, pero sí se pueden morir por ir. Nadie se va a morir si no se juega, pero si se va al estadio pues se pueden contagiar. Que el campeonato continúe cuando no se ponga en riesgo la vida de nadie, si se piensa en lo otro, pues se está forzando algo que no se debe forzar, eso es lo que yo creo.