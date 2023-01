Presidente de Puntarenas FC analiza exigir anulación de expulsiones ante San Carlos

Luego de jugarse la primera fecha del Torneo de Clausura 2023, el presidente del Puntarenas FC, Héctor Trejos, no descarta pedir una investigación a la Comisión Disciplinaria de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol) y apelar las expulsiones de dos de los tres jugadores de su equipo ante San Carlos.

De acuerdo con el jerarca porteño, las decisiones del árbitro central, Benjamín Pineda, fueron muy rigurosas al expulsar a Rodrigo Garita, William Fernández y Daniel Quirós; incluso aún no entienden por qué le anularon un gol al panameño Carlos Rodríguez, en el cotejo que terminó 1-1 en el estadio Carlos Ugalde Álvarez de Ciudad Quesada.

“Siempre he pensado que los árbitros, como todo ser humano, se equivocan y es parte del fútbol. Pero el domingo los yerros que se presentaron fueron mayúsculos y estamos analizando pedir una investigación a la Comisión Disciplinaria y si es del caso, pedir la anulación de las tarjetas rojas en los casos de William Fernández y Daniel Quirós, principalmente”, comentó Trejos.

Además reiteró su malestar por la anulación del tanto al canalero Rodríguez, al asegurar que no es claro qué sancionan y es una lástima porque estaban realizando un gran esfuerzo para sacar el partido.

“La falta que comete William Fernández es muy similar a una que hizo (Jonathan) McDonald y sin embargo, a él no le sacan ni amarilla. En el caso de Daniel (Quirós) no entiendo tampoco por qué le muestran la roja. Son situaciones que nos perjudican. Apenas es el primer partido del campeonato, pero no debemos dejarlas pasar. Vamos a recurrir al video para alegarlas, de ser necesario”, añadió Trejos.

Urge el VAR Copiado!

Para el dirigente puntarenense, la Fedefutbol debe pensar en implementar la Video Asistencia o VAR lo antes posible, para evitar errores puntuales de apreciación, que no solo perjudican a un club determinado, sino también el espectáculo en el campeonato que apenas arranca.

“Hemos conversado con Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación, sobre la importancia de tener el VAR. Según entendemos tiene un costo de alrededor de un millón de dólares, pero me parece que es necesario para mejorar nuestro fútbol y la profesionalización del mismo. En instancias finales no se pueden permitir estos errores”, admitió Trejos.

El directivo explicó que en México, desde la implementación del VAR, disminuyeron los errores por apreciación y en Costa Rica es necesario para mejorar el fútbol. Además le pide a la Comisión de Arbitraje capacitar aún más a los silbateros para que mejore su trabajo en el Clausura 2023.

“Las decisiones del árbitro nos dejaron con ocho hombres y al final hasta nos anularon un gol. Por dicha tenemos una planilla amplia y las expulsiones no nos van a afectar, pero igualmente vamos a intentar apelarlas. Sabemos que la FIFA puede colaborar con nuestro país y debemos aprovecharlo Creo que el VAR es necesario para profesionalizar aún más nuestro campeonato y nuestro arbitraje”, dijo Trejos.