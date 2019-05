Te comento que seguimos en la misma dirección. Lo que buscamos es tener un Limón totalmente diferente. No se podía seguir a como íbamos. No había una formalidad. Primero organizamos la casa. Ahora me quedé con la gente que sí quiere a Limón. Fue el primer trabajo que hicimos. Eché a todo mundo, perdón por decirlo así. Lo correcto es decir que tuve que prescindir de los servicios de la mayoría. Y en deportivo dejarán el club 11 futbolistas. Creo que si hay un gerente debe gerenciar, pero no, ahí todo mundo buscaba jalar a su lado. Con Kurt Bernard sí estoy trabajando. Él tiene una directriz diferente. Kurt no tiene experiencia en lo administrativo, pero sí en lo deportivo.