En este momento hay equipos como el Sporting, que me dice su presidente, quieren que sea visto con seguro social, póliza... Me parece que ese es un paso importante, Alajuela también está motivada. Herediano va caminando. En el momento indicado daremos el paso y cuando el proyecto sea sostenible, que podamos entender el momento. Ahora no podemos pretender que todos los partidos van a ir 17.000 personas, pero el crecimiento es importante. Los equipos ahora están haciendo un “estilo de contrato”, pero por ahora no se tiene claro qué tipo de contratos son.