Presidente de la Comisión de Arbitraje: ‘Yo les pondría a los árbitros una nota de 7,5 y casi 8′

Rándall Poveda afirma que el porcentaje de errores que influyen en el resultado de un partido es apenas del 5%. (Prensa Fedefútbol)

El presidente de la Comisión de Arbitraje, Rándall Poveda expuso con amplitud el trabajo que ese órgano ha hecho en los últimos nueve meses con los silbateros, pero también respondió cuestionamientos.

“Nosotros les damos las herramientas para que puedan desarrollarse en el terreno de juego. Con esto buscamos que tengan la mejor preparación física y mental, de ahí que no solo tienen que entrenar, sino que deben seguir un estricto control de nutrición, asistir a las charlas técnicas, estar en los análisis de partido y, de ser necesario, apoyarse con el psicólogo que la Federación de Fútbol nos da”, comento Poveda.

Dijo que desde hace varios meses se le envía un reporte a los clubes con los aciertos y desaciertos que los réferis cometen en cada encuentro para manejar una transparencia.

“Estamos claros que los árbitros cometen errores a favor y en contra de un equipo, por eso consideramos importante que los clubes sepan lo que sucede en cada encuentro y que, así como en ocasiones se ven perjudicados, en otros momentos se ven beneficiados”, comentó el jerarca del referato.

Jicaral ha sufrido errores arbitrales en este torneo, como el penal contra Santos y el partido contra Guanacasteca. Se esperaría que no haya mala fe con ellos. ¿Qué piensa de esos errores que han afectado tanto a ese equipo en este torneo?

En esto de los errores arbitrales es un tema de no acabar, es un tema no solo en Costa Rica, sino en todas las partes del mundo, que tiene que haber una interpretación y una apreciación de parte del árbitro. Los errores son meramente acciones de juego y en esto se ha perjudicado y se ha favorecido.

En el torneo pasado, en el minuto 92 en Santos - Jicaral, no se me olvida, don Allen Quirós sancionó una falta que no fue penal a favor de Jicaral. En esto, en realidad las decisiones arbitrales hoy favorecen y mañana perjudican, lamentablemente.

Trabajamos para no cometer esos errores, pero en el arbitraje siempre habrá aciertos y desaciertos. Yo creo que tanto se ha beneficiado como se ha perjudicado a los diferentes equipos.

¿Cómo evalúa el arbitraje en estas 15 jornadas, qué nota les pondría?

Uno ve los análisis, la asesoría, la revisión de videos y le podemos decir que hay partidos en los que se han cometido errores, se ha influido en algunos resultados, pero en estas 15 fechas le puedo dar categóricamente que tenemos de todas las decisiones que los árbitros han tomado en los diferentes juegos, no andamos rondando ni en el 5% de error, en realidad. Es un porcentaje bastante bajo en los juegos de 15 fechas que tenemos.

No se ha influido en resultados de partidos tan directos; sí reconocemos que se ha influido en dos o tres juegos directamente en el resultado del partido.

Hay decisiones que afectan el desarrollo del partido, pero hay otras que afectan el resultado, es muy variado, pero yo les pondría a los árbitros una nota de 7,5 y casi 8 en realidad, porque la influencia en resultados de partidos ha sido muy por debajo de lo que muchas veces se ha dado.

¿Qué tan avanzado está comenzar el uso de tecnología, el ojo de halcón? ¿Qué tan importante es para ustedes que la Selección vaya al Mundial para que la Federación invierta en este tipo de tecnología?

Dios quiera, ojalá tuviéramos las posibilidades económicas para poder implementar toda la tecnología. Antes de estar en la Comisión vine, don Rodolfo me invitó cuando trabajábamos en la televisión, para ver el VAR. Es una maravilla y eso nos vendría a beneficiar muchísimo.

Yo creo que se eliminarían no sé si el 90%, aunque con la tecnología hemos visto que no se ha eliminado totalmente el error y lo vemos en los últimos partidos de la Selección, donde personalmente considero que hubo una acción que era de roja y la apreciación del árbitro por medio del VAR no fue la correcta. Ojalá y Dios quiera que a un corto plazo, estemos nosotros en la Comisión de Arbitraje o no estemos, la tecnología pueda ser implementada en el fútbol de Costa Rica, porque eso vendría a ayudar muchísimo al fútbol y al arbitraje.

Cuando los jugadores denuncian maltratos por parte del árbitro, comentarios fuera de lugar y a veces hasta ofensivos, muchas veces los jugadores dicen sentirse indefensos. ¿Cómo actúa la Comisión con esos casos?

Vivimos muchas situaciones a nivel del terreno de juego y en esto hay que tener un profesionalismo, hay muchas cosas que suceden en el terreno, pero como en la vieja escuela, lo que se habla en la cancha se dice en la cancha y cuando se ha presentado alguna denuncia, yo he conversado personalmente con los involucrados y le puedo decir categóricamente que hablé por una situación que se dio con un gran jugador.

Con Michael Umaña por una situación que pasó en un partido. Yo me tomé el atrevimiento de llamarlos y preguntarles directamente y les he dicho que lo que exponen presenten lo que tengan que presentar, que lo denuncien. En esto no vamos a ocultar nada, pero que presenten las pruebas y los testigos.

Lo que pasa es que muchas veces se manifiesta pero no se presenta absolutamente nada, se queda solo en el momento, al calor del juego. Ante la Comisión, en estos ocho o nueve meses nunca se nos ha presentado una solicitud formal.

Simplemente lo que se habla al final por medio de la prensa. Sin embargo, no nos quedamos cruzados de brazos, en esa parte, actuamos y hablamos. Hemos creído que sí ha habido alguna situación, pero en esto lo más importante es que si el jugador se ha sentido ofendido presente las denuncias donde tenga que presentarlas, con las pruebas contudentes.

En el momento que eso se de, hagamos la investigación y se pueda determinar una situación de esas, el árbitro no puede estar. En esto nos merecemos respeto tanto los jugadores como nosotros.

En el terreno de juego hay muchas cosas, ustedes han estado ahí en cancha, pero en términos del partido hemos discutido y peleado con jugadores, pero al final del partido se llega al camerino y se piden las disculpas. Es simple y sencillamente fútbol, al momento del calor, pero sí cuando se de una situación comprobada, tenga la plena seguridad de que esta Comisión de Arbitraje quitará al árbitro porque el respeto siempre tiene que existir.

¿Qué se puede hacer para obtener esas pruebas?

En esto lamentablemente todos tenemos el beneficio de la duda, si yo me siento aludido o perjudicado, yo debería presentar la denuncia con testigos. Es muy difícil si no hay una prueba contundente, tendrá el beneficio de la duda tanto el árbitro como el jugador en si se dijo o no se dijo. En esto hago el llamado a los dirigentes y a los jugadores en que si se da una situación puedan demostrarla con pruebas y testigos.

Generalmente cuando se dice algo, siempre hay jugadores en la cancha. En eso no se agarra a un jugador solo por allá y se les dice. Con las diademas no se puede grabar, pero nos permite a nosotros saber cuando un árbitro ha dicho algo o no, porque los cuatro compañeros están comunicados.

Si Rándall Poveda ofendió a un árbitro o a un jugador, los otros tres escucharán. En eso los árbitros han sido muy objetivos, muy transparentes y muy íntegros a la hora de cuando hemos hecho las consultas.

A mí me han dicho árbitros en momentos que sí se ha dado y en otros momentos que no se ha dado.

¿Cuántos errores tiene contabilizados que se han realizado hasta el momento, incidan o no en el resultado, según esos reportes que les entregan a los equipos?

Errores hay muchos, es que depende de la percepción de cada quien. Para nosotros los errores son aquellos que realmente influyan en el resultado del partido basados en las reglas de juego.

Para lo que nos interesa realmente y lo más importante de una labor arbitral es no influir en el resultado del partido, independientemente de si hay más errores. Juego a juego el árbitro puede tomar 200 acciones o más correctas, puede ser que ahí haya algunas erradas.

Estamos en menos de 5% de errores en los que se ha influido directamente en un partido.

¿Qué le parece que ya no haya análisis arbitral en las televisoras?

Somos respetuosos, cada jefatura, cada gerente de la televisora tomará su decisión y es respetable. Personalmente me gustan los análisis arbitrales, esa crítica siempre tiene algo positivo para mejorar, algo que nos servirá para retroalimentación.

Eso le decimos a los árbitros cuando traemos instructores de otros países o un exárbitro de Primera a darles una charla a los muchachos. Siempre les hemos dicho que cojan lo bueno y desechen lo malo.

Los análisis arbitrales tienen cosas buenas y cosas malas, pero generalmente les sacábamos nosotros las cosas buenas para retroalimentación del grupo y para trabajo nuestro del departamento y de la Comisión de Arbitraje. En eso somos respetuosos de las decisiones de la empresa.

La crítica objetiva siempre será importante para mejorar, en cualquier campo. La crítica siempre nos hace mejorar algo.

¿Cómo se toma los constantes ataques y cuestionamientos de Jafet Soto, porque cada vez que puede siempre le da con todo a usted y a la Comisión?

En esto siempre hemos dicho que cada quien tiene derecho de defender sus intereses, somos respetuosos de los entrenadores, gerentes y diferentes miembros de un equipo digan. Lo asumimos con mucha responsabilidad, cada crítica tiene algo bueno, cada situación nos hace mejorar, nos lleva a tomar decisiones más acertadas.

Independientemente, hoy puede ser don Jafet, luego otro equipo y así sucesivamente. Personalmente tenemos 28 años de estar recibiendo ataques, tanto como árbitro como dirigente y llega un momento de madurez personal en el que los ataques hay que tomarlos de muy buena manera, o no ataque, porque no es nada personal.

Esto es fútbol, son situaciones de juego, que nos apasiona a todos. Lo tomamos con mucha seriedad cuando un equipo se queja, muchas veces tienen razón y otras veces no la tienen.