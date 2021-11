Presidente de Cartaginés ve a la nueva Comisión Técnica de la Fedefútbol como una ‘mala broma al fútbol nacional’

Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, es uno de esos dirigentes diferentes que se olvidan de las palabras políticamente correctas y dice lo que siente y piensa. Fiel a su estilo, se atrevió a levantar la voz sobre temas que muchos evitan y criticó a la nueva Comisión de Selecciones, el parón del Torneo de Apertura 2021, la Tricolor y hasta la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut).

Vargas primero fue de frente contra el grupo de trabajo que conformaron en la Federación Costarricense de Fútbol con los gerentes deportivos Jafet Soto (Herediano), Ángel Catalina (Saprissa) y Robert Garbanzo (Guadalupe FC). A su parecer, no tiene ningún sentido lo que se hizo y hasta lo ve perjudicial.

“No estoy de acuerdo con lo que pasó, esta comisión es una mala broma para el fútbol nacional. La convocatoria que hicieron la semana pasada (microciclo con futbolistas locales) es como volver a lo que vivimos hace un año o poco más con Rónald González”, dijo el mayor accionista de los brumosos.

Además, agregó: “Si este señor (Luis Fernando Suárez) no demuestra que este trabajo que se va hacer con el microciclo va a generar algún resultado en el llamado definitivo para enfrentar a Canadá y Honduras, mantendré lo que pensaba, que se aprovecharon de la situación de la Selección para acomodar el calendario, tener más partidos con público y descansar más a sus equipos, porque tal vez en el momento sintieron un poco de miedo de quedarse afuera. Quiero creer que no es así, pero todo me hace pensar que sí es de esta manera”.

El jerarca de los centenarios considera que se movieron intereses personales para frenar por 20 días el campeonato y correr las fechas 20, 21 y 22 (el torneo estará detenido hasta el 21 de noviembre). A su parecer, esto no se dio para ayudar a la Nacional, porque para él las esperanzas de ir al Mundial de Catar ya son mínimas. Considera además que de los 20 jugadores llamados para trabajar esta semana serán muy pocos los que se queden para los choques decisivos de noviembre.

Es más, asegura que todo esto se los dijo de frente a los demás dirigentes, a quienes les recalcó que las decisiones en la Tricolor son contradictorias.

“No estaba de acuerdo con el parón del torneo, no había por qué hacerlo y se los dije a los demás. La Selección está casi fuera del Mundial. Por ejemplo, voy a hablar de Bryan Ruiz, que es una persona que admiro como futbolista y me ha dado muchas alegrías como aficionado al fútbol: Bryan no es titular en la Liga, no lo llamaron ahora a este microciclo para tratar de agarrar forma; entonces a partir de ahora nos olvidados de Bryan y hasta de Celso. Es que no entiendo, si es que esta semana de trabajo es para planificar el juego contra Canadá, por qué no llevan a estos jugadores”, dijo muy molesto.

Vargas insistió: “si para la convocatoria definitiva van a llamar a Bryan, me van a quedar muchas dudas, porque reitero: no juega con Alajuelense y no lo llaman en este proceso, entonces cuándo se va a recuperar. Es por esto que estoy convencido que lo de la Selección fue una excusa para parar el campeonato, extenderlo un poco más y acomodarse a otro tipo de intereses”.

Consecuencias por críticas

Finalmente, el jerarca de Cartaginés también se quejó por las decisiones arbitrales contra su equipo. En el club insisten que no les sancionaron ocho penales en lo que va del Apertura 2021 y que tienen los videos para demostrarlo.

Eso sí, prefieren no ahondar de más en esto, ya que a su parecer cuando ha levantado la voz por fallos o inconsistencias, después les va peor.

“Mi hijo ha tenido un poco de contacto con el presidente de la Comisión de Arbitraje, Rándall Poveda, y le ha dado la razón en algunas situaciones, pero no hemos hecho más. Es que cuando nosotros nos hemos quejado nos va peor y por eso mejor quedarse quieto. Por ejemplo: yo me quejé de algunas cosas que no me parecen de la Unafut y después de esto en las siguientes tres fechas hemos tenido que pagar ₡4.500.000 en multas, cuando antes no teníamos sanciones de este tipo. Uno ve que lo comienzan a ver diferente y uno piensa todas estas cosas, pero espero que no sea así”, detalló Vargas.

Los blanquiazules se quejaron por jugadas que no les señalaron frente a Saprissa, contra Guadalupe y ante Herediano, en las últimas tres jornadas del torneo.