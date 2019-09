Sí, tengo que aceptarlo. Por la seguridad de todos, que es algo para mí prioritario. Igual yendo el domingo a ganar a San Carlos con Martín, el partido aquí en el Fello Meza ante Universitarios sería similar, si no es que peor del que vivimos ante Jicaral. Es una aura negativa que no nos está ayudando, creo que igual Martín es una persona de sacar las cosas adelante y para él tomar la decisión de irse no pasaba por su mente, creía en su trabajo y yo también creo, pero me tocó rescindir de su trabajo, pero fue de una forma tranquila y cordial. Lo que tenga Cartaginés que solventar económicamente para darle por finiquitada la situación, lo vamos a hacer.