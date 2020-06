Satisfecho no estoy, no debimos de haber caído de esa forma. Creo que Cartaginés tenía planilla para ir más largo o disputar con más fuerza la semifinal con Saprissa. Si uno saca lo que fueron los últimos 11 torneos del club, puede ver que superamos una barrera, aunque no hay que ser conformista. Este equipo siempre debe de estar ahí, de esos 11 torneos al menos tuvimos que haber clasificado en la mitad.