Él se ve clasificando y un poco más, pero hay que esperar para lo que nosotros tanto ansiamos. No es que no lo hayamos intentado antes, pero no se nos han dado las cosas, esperamos que con Hernán se nos dé. Los resultados no nos han acompañado, pero para mí el rendimiento no ha sido malo. La planilla que tenemos es muy buena y podemos optar por la clasificación.