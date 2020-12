Sí, pienso así. Pecamos de ingenuos al no suspender partidos y no frenar el campeonato. Todos dijimos que si había que jugar con el alto rendimiento, se hacía así, el mismo Herediano lo afirmó, pero al final no. Cuando llegó el momento de asustarse, se asustaron y pararon el torneo. Cartaginés se mantuvo y actuó como dijo, pero ahora lo que importa es que aún tenemos posibilidades de ser primeros, tenemos condiciones y vamos a luchar para lograrlo.