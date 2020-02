”Obviamente los resultados no me respaldan en lo que estoy diciendo, pero mal haría en traerme otra vez a otro técnico, vivir otro cambio y así ya no podría calificar a Hernán por lo que hizo y tampoco al que venga por lo que va a hacer. A Medford no le podría reprochar nada, porque me diría que no terminó; mientras que el otro me saldría con que no inició el proyecto. No hemos obtenido nada por ese camino de cambiar técnicos”.