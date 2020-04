No creo que se den recortes en la planilla. Sin embargo, hay que ver qué hacemos para el siguiente torneo, porque no hay taquillas, no hay ingresos y tampoco es que por clasificar nos van a dar premios o se pueda aumentar para lo que viene. A hoy, sin hablar con el cuerpo técnico y sus perspectivas, si me preguntan que si voy a contratar a un jugador para el próximo torneo digo que no, lo mismo si me consultan que si voy a renovar a alguien. No es que no quiera, es que no tengo posibilidades. Tendría que ver un caso muy puntual con algún futbolista que quisiéramos mantener y renovarlo, pero se ocuparía hablar para ver a qué arreglo se llega. No obstante, repito que a hoy Cartaginés no tendrá renovaciones y probablemente tampoco fichajes nuevos.