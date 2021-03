Considero que ese no es el camino. Hace cuatro torneos quitamos a Martín Arriola y yo no pensaba que esa fuera la solución, pero el problema fue que se metió en una lucha personal con aficionados, no me gustó y por ahí se dio su salida. Cartaginés siguió ese campeonato con Hernán Medford y nos eliminaron por un gol en la última fecha, entonces ahí: ¿quién fue el responsable, la dirigencia por quitar a Arriola, Martín por no llevar con calma lo de la afición o Medford porque tuvo la oportunidad y tampoco clasificó?