Presidente de Alajuelense: ‘A mí y a la directiva no nos está gustando lo que estamos viendo en la cancha’

Fernando Ocampo no puede creer cómo Alajuelense desaprovechó la oportunidad de despegarse en la tabla y quiere ver un cambio total el domingo. (Rafael Pacheco Granados)

Es definitivo: algo pasa en Alajuelense. La Liga venía de perder el clásico y en el Cuty Monge, el cuadro rojinegro cayó 2 a 1 contra Sporting FC.

Con el pitazo, el presidente del club Fernando Ocampo bajó las gradas, ingresó al camerino y cuando salió de esa encerrona dio declaraciones.

Sus palabras evidenciaban la molestia que tiene el jerarca y que según él es compartida por los demás integrantes de la Junta Directiva.

Dijo que él fue simplemente a conversar con Agustín Lleida, con Albert Rudé, con algunos de los jugadores y reiterarles la preocupación, porque “están quedando debiendo”.

“El esfuerzo es enorme de parte de la Junta Directiva que da las condiciones y esto también tiene que reflejarse en la cancha y tenemos que tener un cambio de actitud. Nos meten goles muy fáciles, por los costados, en el último minuto, en la mitad del área, en el punto de penal y yo creo que hay que poner las barbas en remojo y revertir esto a la brevedad”, afirmó Ocampo.

Dijo que no es un tema de dónde se encuentra el equipo en la tabla de posiciones, sino que el asunto pasa por otro lado.

“A mí y a la directiva no nos está gustando lo que estamos viendo en la cancha y los recursos y el material humano está para ver una presentación totalmente distinta. Yo no le quito méritos a Sporting FC, me parece que es un gran equipo, armaron equipo y son un equipo que va a pelear hasta el final, pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde”.

Insistió en que están las condiciones y que la dirigencia espera ver un cambio radical en el próximo partido ante Jicaral, que él sabe que será un partido duro.

La Liga viene de dos malos resultados y los técnicos siempre viven de eso precisamente, de los resultados, pero Ocampo no habló de plazos.

“No voy a entrar en uno o dos, es un tema que hay que revertir ya, no hay más tiempo. Uno de los objetivos centrales del equipo es terminar líderes en la tabla. Eso está planteado, así lo hemos establecido y creo que estamos desaprovechando una oportunidad para empezar a despegarnos y poder estar ahí”, aseguró.

Dijo que desde esa perspectiva lo único que queda es revertir esa situación cuanto antes, porque “no tenemos mucho tiempo”.

Al consultársele puntualmente si se ha valorado un cambio de técnico, respondió: “En estos temas no hay oficialidad, yo creo que hay etapas y nosotros estamos preocupados, el equipo tiene que mejorar sustancialmente el rendimiento”.

Y agregó: “Hoy a mí no me gustó, lo del clásico nos da mucha rabia, pero uno entiende que se pierde una marca, falta concentración, pero nos vuelven a hacer un gol faltando dos minutos en el punto de penal y creo que ahí hay que poner las barbas en remojo y ver un cambio de actitud, porque queremos ver los resultados de la inversión”.

Ocampo sintetiza la situación en que la responsabilidad es de todos y que eso tienen que sacarlo, porque no hay otra opción.

“Yo voy a los entrenamientos y aquí (en los partidos) no veo lo que veo, me parece que al final el fútbol es de resultados y si a uno a veces no le gusta el partido como tal, pero si se dan los puntos, usted se los echa a la bolsa. Lo que pasa es que ni estamos viendo los resultados futbolísticamente y los puntos realmente se van quedando”.

Insiste en que la Liga ahí está en la tabla, en la parte de arriba con nueve puntos, pero existe molestia porque se dejó ir la posibilidad de empezar a despegarse para ese primer objetivo de terminar líderes.

“Hay un equipo que se hizo para terminar líderes y eso es lo menos que le podemos exigir al equipo”.

Ocampo finalmente dijo que él quiere ver un cambio de actitud y de juego el domingo, con una Liga que saque los tres puntos en Jicaral.

“El equipo está claro de la responsabilidad, de la importancia del partido que viene y si no, habrá que analizar la situación en detalle y tomar las decisiones que correspondan”, sentenció el jerarca de Alajuelense.