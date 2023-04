Preparador físico de Alajuelense sobre último microciclo de la Selección: ‘Nos perjudicó’

Los microciclos de la Selección Nacional en pleno cierre del campeonato generan preocupación en Alajuelense.

Al menos es una situación que tiene muy inquieto al preparador físico de los rojinegros, Juan Carlos Herrera.

Durante la previa del partido entre Grecia y la Liga que acabó con un empate sin goles, el habló largo y tendido con los medios de comunicación y fue muy claro en su posición.

Al consultársele cómo llegaron los seleccionados después del último microciclo, lo primero que dijo Juan Carlos Herrera fue: “Aquí cada quien vela por lo suyo”.

Contó que tiene comunicación directa, absoluta, sana y muy buena con Iván Niño, el responsable de la preparación física en el equipo de trabajo de Luis Fernando Suárez.

Tanto así, que la semana tras anterior desayunaron en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares. Ahí estuvieron hablando de fútbol, de la profesión, lo que les corresponde y cada quien defiende lo suyo.

“Si me ubico como Iván, en el cuerpo técnico de la Selección voy a intentar trabajar el máximo tiempo posible con los seleccionados. Si defiendo mi institución como siempre, me va a preocupar porque después de esta fecha que viene hay dos semanas largas previo a las finales con microciclos”, apuntó Juan Carlos Herrera.

Ahí es donde él cuestiona cómo se gana más, si en microciclos con la Selección o que esos jugadores estén trabajando en sus clubes.

“No nos vamos a poner de acuerdo. Es muy respetable cada posición y cada quien defendiendo en buena lid lo suyo y una buena comunicación y demás”, apuntó.

Por parte de la Liga, a ese último microciclo ente el 10 y el 12 de abril acudieron Suhander Zúñiga, Carlos Martínez y Josimar Alcócer.

“Las sensaciones de los muchachos bien, llegaron con algunas molestias, como Carlos y Suhander y debido a eso pesó tomar una decisión para Andrés Carevic y no pasó a mayor, no hubo más cosa”, afirmó Juan Carlos Herrera.

Pero agregó: “Claramente nos perjudicó más que nos benefició, tanto al jugador como a la institución. No estuve ahí, no puedo hablar de lo que no me corresponde. Dejando lo político de lado es mi forma, no puedo hablar de eso”.

El preparador físico de Alajuelense especificó que lo de los laterales fue un poquito de resentimiento, como le puede pasar a cualquiera.

”Carlos se resintió el cuádriceps en alguna tarea que realizaron y Suhander viene con alguna sobrecarga en el pubis. Entonces, nosotros lo tenemos más fácil porque están en el día a día. Yo conociendo el caso de siempre de cada uno se me hace más fácil. En una selección donde vas cada tanto, van los mejores y los tengo solo ahí, la referencia del partido de cuánto jugó y cómo te sentís, bien, es lo que ellos tienen. Es difícil en ese sentido”, alegó.

Herrera insiste en que él entiende al cuerpo técnico de la Selección y que se pone en los zapatos de ellos.

“Pero claramente no voy a ocultar lo que se vio. Nos perjudicó más que en lo que nos benefició, porque el día contra Heredia no fueron titulares y no lo vamos a ocultar. Alajuela se ha caracterizado por ayudar al país deportivamente hablando y siempre que la Liga está bien, la Selección está bien. Así que seguiremos aportándole a la Sele con tal de que a todos nos vaya bien”.

Después de la jornada del fin de semana, vendrá otro microciclo y Andrés Carevic fue más diplomático en lo que dijo: “No es sólo la Liga, sino todos los equipos que están peleando estas instancias, que seguramente valorarán este microciclo. Siempre se apoya a la Selección, pero creo que es un poco más institucional qué es lo que va a pasar con este microciclo a partir del domingo. Es la Selección y esperemos que si hay alguna determinación lo hablen los presidentes de los equipos”.