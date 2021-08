Preparador físico de Alajuelense define el calendario del torneo como una grosería

Giancarlo González volvió con una sobrecarga en el aductor, luego del amistoso de la Selección Nacional contra El Salvador. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense tenía presupuestadas las consecuencias de que esta vez no todo el equipo hizo pretemporada completa y que por lo tanto deben ser pacientes con el estado de forma individual y colectivo.

Eso es parte de lo que heredó Luis Marín al asumir la dirección técnica de la Liga.

Por primera vez, el preparador físico de los rojinegros, Juan Carlos Herrera, habló largo y tendido sobre el tema.

“No será excusa en lo más mínimo. Entiendo mi responsabilidad, el club donde estoy, lo que tenemos que hacer, pero sí es un reto. Hay que ser muy exactos en cada detalle, en cada cosa”, expresó Herrera.

Considera que el manejo de cargas con tanto partido seguido no es en sí lo complejo, porque existen percepciones, dispositivos y hasta las sensaciones de los jugadores, sino que con todo el trajín se tienen que tomar decisiones.

“Tenemos gente que no está en su óptima forma porque no realizó pretemporada, porque viene de dos años prácticamente corridos. Ahora le abonamos el tema de la Selección y queramos o no la grosería de calendario también juega muchísimo en estas repercusiones y estos cuidados”.

Por ejemplo, Johan Venegas y Giancarlo González volvieron lesionados del amistoso del sábado de la Selección Nacional contra El Salvador.

La dolencia del atacante es en el cuádriceps.

“Es una lástima, es parte de la gestión que debemos hacer todos pensando en Liga y en Costa Rica y repetiría lo mismo, no hizo pretemporada, siguió compitiendo en estas copas con la Selección, volvió a competir, nos ha ayudado muchísimo, es el goleador del torneo y es humano”, citó Herrera.

Y agregó: “Le abonamos el calendario que tenemos que es muy grosero y aquí están las consecuencias para la Liga y la Selección. Pipo que viene con una sobrecarga en el aductor. Y si me voy para atrás, ha sido un tema este de las convocatorias. Nos enorgullece ser parte, pero ha sido todo un tema”.

El caso de Bryan Ruiz

Bryan Ruiz sufrió una ligera ruptura en el aductor durante el partido contra Herediano, pero ya está recuperado.

Inclusive, podría jugar este miércoles frente a Grecia, antes del clásico del sábado.

Bryan Ruiz se recuperó de la lesión que sufrió ante Herediano y podría jugar este miércoles. (Prensa Alajuelense)

Herrera recuerda que se trata de un jugador que antes de fichar con Alajuelense llevaba un año sin alta competencia y lamenta que esta vez no tuviera el descanso necesario, ni que hiciera pretemporada, por la Liga de Naciones y la Copa Oro.

“Lo ideal hubiese sido que él descansara, que no hubiese ido a las copas en las que ha tenido que participar para poder descansarlo en algún momento y para poder prepararlo de manera general, a manera de pretemporada y así no fue”.

Indicó que el capitán de la Liga y de la Selección acarrea todo ese trajín y que a pesar de los cuidados, de la gestión, de la carga como tal en competencia o en el día a día, tuvo esa sobrecarga en el aductor.

“Bryan diferenciadamente no ha trabajado, es un tipo que normalmente siempre quiere entrenar, que siempre quiere liderar su grupo en todo sentido y ser un ejemplo. Ahora sencillamente sufrió una sobrecarga”.

Insiste en que ya está en óptimas condiciones para ser convocado “y nosotros veremos la gestión de los minutos que le daremos pensando en todo”.

“Tenemos que pensar en lo que ha sucedido, de cómo vienen, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, con todo lo que viene y demás. Tenemos que gestionar de buena manera todo este proceso porque al final lo importante es volver a tener a Bryan Ruiz y compañía en óptimas condiciones en las fechas más importantes”. — Juan Carlos Herrera

Martínez, Arreola, Salvatierra y Gómez

Alonso Martínez no pudo viajar con la Selección al último ensayo antes del arranque de la octagonal, pues sufrió una sobrecarga en el posterior izquierdo.

El extremo ya hace trabajos en cancha, pero todavía no tiene el alta médica. La Liga pretende que él esté listo para el partido del sábado contra Saprissa.

Daniel Arreola también se entrena con el resto de sus compañeros, pero Herrera indica que “debemos tener paciencia”.

Andrés Gómez ya está recuperado, pero necesita ritmo.

“Nos corresponde gestionar de buena manera los minutos que le vayamos dando para que la forma deportiva la vaya alcanzando conforme pasen los minutos en cancha”, apuntó Herrera.

En el caso de José Andrés Salvatierra, mencionó que desde que se hizo una limpieza en la rodilla, por llamarlo de alguna manera, ha presentado alguna molestia a nivel muscular en la parte posterior.

“Cuando llegamos, él sufría mucho de lesiones. Hasta ahorita que procedimos a realizarle esa mejora en la rodilla, ha estado sufriendo un poquito y por encima de que él es un gladiador totalmente, la decisión mía es que no quiero que él esté en eso de que entra y sale porque siempre he respetado más la lesión mental entre comillas que la física”.

Herrera señaló que de ellos, Salvatierra es quien “debería esperar un poquito más de tiempo para volver”.

Alajuelense recibirá este miércoles a Grecia, a las 7 p. m., en el Morera Soto.

Tres días después visitará a Saprissa.

