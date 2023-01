Prensa apuesta a la segura con Marcel Hernández y da pocas opciones a otros goleadores

No da para sorprenderse que la prensa apostara a la segura, a la hora de pronosticar al goleador del Torneo de Clausura 2023. Casi puedo garantizar que si usted fuera parte de este ejercicio de La Nación, en el que participaron 48 periodistas de 21 medios diferentes, pensaría en Marcel Hernández al tener que dar un nombre como candidato a máximo anotador del presente certamen.

El jugador de Cartaginés, Marcel Hernández, se quitó la presión por llegar a los 100 en Costa Rica, desde la primera fecha del Torneo de Clausura 2023. (Rafael Pacheco Granados)

La mayoría nos vamos a lo que dicta la lógica y es que Hernández suma 100 goles en apenas 172 partidos en el fútbol tico (llegó a mediados del 2018) y ya se dejó esta distinción individual en el Apertura 2020 y Clausura 2022. Hasta acá, todo normal, pero entraremos a desmenuzar los resultados de la dinámica que realizó este medio y justo ahí veremos algo que llama más la atención.

Por más que los equipos suelen dirigir sus fichajes a buscar goles y gastan buena parte de sus presupuestos en esta zona, los comunicadores apenas ven a 11 atacantes que le puedan pelear a Marcel. Bueno y hasta somos un poco benevolentes, ya que la mayoría de estos 11 solo tuvieron un voto.

Sin dar más vueltas, estos son los resultados a la pregunta que respondieron 48 comunicadores: ¿quién será el goleador del Clausura 2023?

Nombre del jugador Votos recibidos Club Marcel Hernández 26 Cartaginés Johan Venegas 10 Alajuelense Róger Rojas 2 Puntarenas FC Fernando Lesme 2 Grecia Anthony Contreras 1 Herediano Jesús Godínez 1 Herediano Javon East 1 Saprissa Orlando Sinclair 1 Saprissa Javier Paradela 1 Saprissa Freddy Góndola 1 Alajuelense Doryan Rodríguez 1 Alajuelense Ángel Tejeda 1 Alajuelense

Como vemos, el “9″ del Cartaginés recibió el 48% de los votos posibles y el único que realmente se le acercó es el ariete de Alajuelense, Johan Venegas, con un 21%.

¿Por qué tanta diferencia a favor del isleño y a qué se debe que apenas si aparecen Contreras del Herediano, East o Paradela de Saprissa?

“El candidato para el goleador no es otro que Marcel Hernández, uno de los hombres más regulares en las redes en los último tres años. Junto a Johan Venegas son grandes anotadores, pero Marcel es incontenible y si muestra lo mismo que en torneos anteriores, no veo cómo no colocarlo como el favorito para ser el goleador”, comentó Gustavo López, de Tigo Sports.

El pensamiento de López tiene mucha lógica y se fundamenta en los números del isleño y también en las dificultades del fútbol tico por encontrar futbolistas que realmente se impongan en el área y marquen con regularidad; como lo hacían Rolando Fonseca, Paulo César Wanchope, Álvaro Saborío o Víctor Núñez, entre otros.

Para ratificar lo anterior, basta con ver la tabla de los cuatro mejores goleadores del certamen anterior y su producción en 16 fechas: Fernando Lesme con ocho tantos y con siete Jossimar Pemberton, Marco Mena y Starling Matarrita.

Incluso, Marcel únicamente disputó siete partidos por expulsión y lesiones, pero aún así concretó cuatro dianas y anduvo cerca de los líderes.

Inicio esperanzador

Veremos más adelante qué pasa en el Clausura 2023 con el goleador, pero al menos en la primera fecha algunos de los llamados a pelear por el galardón de máximo romperredes respondieron.

Marcel Hernández (Cartaginés), Johan Venegas, Freddy Gondola, Doryan Rodríguez (Alajuelense los tres) y Brian Martínez (Sporting FC) concretaron. Incluso, el saprissista Álvaro Zamora sorprendió con su doblete y encabeza esta tabla.

Al final, el ejercicio de La Nación es solo de pronósticos y muchas situaciones pueden pasar, como una sanción o una lesión.

Estaremos atentos a ver si se cumple este vaticinio, al igual que si se termina cumpliendo la otra parte del sondeo, en el que los periodistas colocaron a los equipos del 1 al 12 y eligieron a: Saprissa como campeón, Guanacasteca como el descendido y también colocaron a los otros tres clasificados.