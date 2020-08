“Entre un Saprissa que añadió una mejor defensa a su ya versátil ataque, un Alajuelense que gana en jerarquía con la llegada de experimentados y un Herediano estable, de pocos desajustes, las diferencias son mínimas. Tan solo el ejercicio de este reportaje, que obliga a elegir un equipo por posición, me hace inclinarme por el cuadro morado. Fortaleció la defensa, Michael Barrantes ya no tendrá que andar tapando huecos en la zaga, mantiene su línea de volantes y reforzó la baraja ofensiva. A Saprissa le falta un 9, pero no es el único con alguna fragilidad: la Liga tiene delanteros pero poca variedad entre ellos, mientras Herediano dependerá mucho de Granados y Azofeifa”, dijo Antonio Alfaro, director de deportes de La Nación.