“Siempre he pensado que para el puesto de portero es mejor tener ritmo y estar jugando, porque los minutos son los que lo ponen bien a uno. Esperemos que así no sea, que después de un buen partido te toque banca y después volver. Es la primera vez que me pasa esto (la rotación), que ya lo externé anteriormente, no me gusta, pero son decisiones que hay que respetar. No es válido tomar de excusa la rotación, porque son circunstancias que pasan”, mencionó el guardameta.